Un momento inatteso ha caratterizzato l'esibizione di Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh, durante il concerto della band al Lucca Summer Festival. Il musicista ha commesso una svista nel testo di 'Pierre', celebre brano del 1976, scatenando una reazione di simpatia e divertimento tra il pubblico presente, che ha risposto con risate e applausi.

La svista sul palco e la reazione sui social

L'errore si è verificato durante l'esecuzione di 'Pierre', quando Facchinetti ha involontariamente sostituito la seconda strofa con una frase che lui stesso ha descritto come "decisamente afrobergamasca".

Un simpatico siparietto che ha colto di sorpresa l'artista. Facchinetti ha poi scelto di condividere l'accaduto con i suoi sostenitori tramite un post pubblicato su Instagram, dove ha rivelato che un simile errore non gli capitava dal 1976, anno di pubblicazione del brano. Nel suo messaggio, intitolato "QUANDO SI SBAGLIA IL TESTO DI PIERRE…", il tastierista ha raccontato con autoironia il momento esatto in cui si è reso conto della gaffe, descrivendo il "panico" sul suo volto. Ha anche allegato una foto che, a suo dire, esprimeva il suo stato d'animo in quell'istante meglio di qualsiasi commento, chiedendo ai fan di perdonarlo.

Il legame con i fan e la trasparenza dell'artista

L'episodio, accaduto in una delle date del tour dei Pooh, ha ulteriormente rafforzato il forte legame tra Roby Facchinetti e il suo pubblico.

I fan hanno accolto la sua inaspettata svista con grande leggerezza e affetto, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di genuina condivisione e divertimento. La pubblicazione della foto che ritrae il musicista nell'istante dell'errore ha generato una valanga di commenti di sostegno e simpatia sui social media, dimostrando l'apprezzamento per la sua onestà. Concludendo il suo messaggio, Facchinetti ha chiesto perdono ai suoi ammiratori, riaffermando la sua autenticità e la capacità di affrontare con umanità e trasparenza anche le piccole imperfezioni che possono verificarsi durante le esibizioni dal vivo, un tratto distintivo che lo rende particolarmente amato.

Roby Facchinetti: una carriera tra musica e pubblico

Roby Facchinetti è riconosciuto come uno dei membri fondatori dei Pooh, una delle formazioni musicali più longeve e apprezzate nel panorama italiano. Nel corso della sua illustre carriera, ha ricoperto i ruoli di tastierista, cantante e autore, contribuendo in maniera decisiva al successo della band e firmando alcune delle canzoni più iconiche del repertorio nazionale. La sua traiettoria artistica è sempre stata contraddistinta da una notevole presenza scenica e da un rapporto diretto e sincero con il pubblico, un aspetto che si è manifestato chiaramente anche in questa recente circostanza.