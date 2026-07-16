Il 16 luglio 2026, la Rocchetta Mattei, a Grizzana Morandi, ha celebrato la conclusione di un vasto restauro per l’Appennino bolognese. La Rocchetta ha visto la riqualificazione del giardino storico, dell’ala arabo-moresca e di numerosi ambienti monumentali. Curato dalla Fondazione Carisbo e parte del progetto PNRR “Da Campolo l’Arte fa Scola”, il restauro ha beneficiato di 20 milioni di euro, quale il più significativo intervento di rigenerazione territoriale.

Questi lavori creano una rete culturale locale. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla cultura, Gessica Allegni, hanno sottolineato che questa «rigenerazione mette al centro cultura, paesaggio e comunità per nuove prospettive di sviluppo sostenibile».

Il Compendio del Palagio sarà destinato a Casa delle Arti. L’ala nuova della Rocchetta Mattei aprirà al pubblico in autunno, con visite guidate potenziate.

“Da Campolo l’Arte fa Scola”: ecosistema culturale e sviluppo locale

Il progetto “Da Campolo l’Arte fa Scola”, di cui il restauro della Rocchetta è parte, ha creato un sistema integrato di valorizzazione. Il borgo di Campolo, noto come ‘borgo degli scalpellini’, è stato protagonista di un progetto pilota PNRR che ha combinato recupero fisico degli edifici con interventi immateriali di rigenerazione sociale ed economica. Dal 16 al 19 luglio, Campolo ospita lo ‘Spaesaggi Festival’, che illustra i risultati ottenuti, inclusi il rilancio della Casa Museo Giorgio Morandi e il restauro della Rocchetta Mattei, frutto di stretta collaborazione istituzionale.

La Rocchetta Mattei: simbolo di turismo culturale e rinascita territoriale

La Rocchetta Mattei domina le vallate dell’Appennino, punto di riferimento primario per il turismo culturale. Le strategie di valorizzazione hanno rafforzato la sua centralità nel sistema dei borghi storici e dei circuiti turistici. Il progetto “Da Campolo l’Arte fa Scola” dimostra come la cultura possa essere un motore efficace di rinascita economica e sociale per le aree interne a rischio di spopolamento, garantendo continuità e crescita futura per l’intero comprensorio di Grizzana Morandi.