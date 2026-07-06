Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia (Ancona) ospiterà la ventiseiesima edizione del Summer Jamboree, dedicata a musica e cultura americana anni '40-'50. L'evento trasformerà la città marchigiana in "Hottest rockin’ holiday on Earth", polo per gli appassionati di rock'n'roll, swing, rockabilly, rhythm'n'blues. Programma: concerti gratuiti, piste da ballo, auto d'epoca, mercatino vintage, per un'immersione nell'America del dopoguerra.

Questa edizione celebra il centenario della nascita di Chuck Berry, leggenda del rock. L'omaggio vedrà l'esibizione di Geno and His Rockin’ Dudes, artisti che condivisero il palco con Berry a Saint Louis.

Novità 2026: lancio della prima sigla ufficiale del festival e estensione oraria del Rockin’ Village Vintage Market, aperto anche al mattino (piazze Manni e del Duca).

Line-up e ospiti

Il cartellone propone quattro esclusive italiane e due anteprime europee. Sul palco principale di piazza Garibaldi: chitarrista Albert Lee (UK/USA) e Little Risolo & The Northside Boys. Ospiti speciali: Gina Haley (figlia di Bill Haley), i britannici The Extraordinaires, gli statunitensi Sean 'Mack' McDonald, Jad Tariq, Les Greene (voce di Little Richard nel film 'Elvis'). Completano la line-up Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers, Little Taver & His Crazy Alligators. Il Burlesque & Cabaret Show all’aperto è giovedì 6 agosto.

Attività e storia del festival

Il Summer Jamboree offre attività collaterali: lezioni di ballo no-stop (Dance Camp e Boot Camp con docenti internazionali), dopofestival alla Rotonda a Mare ('Balcony Jam Session' notturne), esposizioni di auto d'epoca all'Oldtimers Park, Walk-in Tattoo old school, acrobazie del Fearless Devid Motordrome. Fondato nel 2000, è il più grande evento mondiale dedicato a musica e cultura americana anni '40-'50 tra i principali appuntamenti vintage d'Europa.