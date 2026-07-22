Roma vara il piano "Il grande freddo" per contrastare le ondate di calore, offrendo ai cittadini spazi di refrigerio e cultura. Dal 23 luglio al 4 agosto 2026, undici sale cinematografiche climatizzate, undici biblioteche, la Sala Squarzina del Teatro Argentina e l'Auditorium del Palaexpo saranno aperti gratuitamente durante le ore più calde.

Undici cinema romani offriranno proiezioni gratuite con due appuntamenti giornalieri: il primo tra le 13:00 e le 14:45, il secondo entro le 18:30 o le 18:45. Il programma si apre con 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi, e include altri titoli come 'Flaminia', 'Volare', 'Un passo alla volta - Fabi, Silvestri, Gazzè', 'Hey Joe', 'Dieci minuti', 'Romeo è Giulietta', 'Cento domeniche' e 'Quell'estate con Irene'.

Le sale coinvolte sono: Adriano, Andomeda, San Timoteo, Lux, Odeon, Palazzo dello spettacolo, The Screen Cinemas di Ottavia, The Space Parco de Medici, UCI Porte di Roma, UCI Roma Est e UCI Maximo.

Biblioteche e spazi culturali aperti

Oltre ai cinema, il piano include l'apertura straordinaria di undici biblioteche in vari quartieri (es. Renato Nicolini, Vaccheria Nardi, Elsa Morante a Ostia, Joyce Lussu), con sale lettura climatizzate e acqua gratuita. La Sala Squarzina del Teatro Argentina sarà accessibile dal 15 al 31 luglio (lun-sab, 14:00-17:00) per consultazione libri e acqua disponibile. L'Auditorium del Palaexpo, dal 21 luglio al 2 agosto, ospiterà la mostra di Emergency 'Revelation. Lorenzo Meloni', con accesso libero e acqua disponibile.

Sinergie e informazioni utili

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Anec Lazio, Istituzione Biblioteche di Roma, Fondazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo e Protezione Civile di Roma. Promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il supporto di Zètema Progetto Cultura, l'accesso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Dettagli su luoghi e programmazione sono sul sito del Comune di Roma e tramite Julia, l'assistente virtuale.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha evidenziato la doppia valenza del piano, culturale e di contrasto al caldo, definendolo "un messaggio bellissimo" e una "rete di rifugi climatici gratuiti per i cittadini". L'assessore Massimiliano Smeriglio ha sottolineato come l'iniziativa "serva a rompere l'isolamento delle persone", offrendo "24 posti a Roma aperti e gratuiti" per "combattere l'impatto climatico e costruire nuove relazioni".