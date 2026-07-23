Le Scuderie del Quirinale di Roma ospiteranno, dal 9 settembre 2026 al 7 febbraio 2027, la prima grande mostra monografica dedicata a Jacopo Carucci, noto come Pontormo. L'iniziativa, promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e prodotta da Electa, è curata da Cristina Acidini con il contributo di Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani. L’esposizione presenterà quasi trenta tra dipinti e disegni dell'artista, selezionati come principali capolavori della sua produzione.

Le opere provengono dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e da numerosi musei e collezioni internazionali, tra cui il Louvre, il British Museum, il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery di Washington, l’Art Institute di Chicago e il Getty Museum di Los Angeles, oltre alla Galleria dell’Accademia e ai Musei del Bargello di Firenze.

Il percorso della mostra è concepito prevalentemente in senso cronologico e propone alcune sezioni di approfondimento tematico. Sarà pubblicato anche un catalogo Electa, un nuovo punto di riferimento aggiornato per gli studi su Pontormo. L’evento si distingue per l’importanza dei prestiti eccezionali ottenuti da istituzioni italiane e straniere, consentendo un inedito confronto diretto tra le fasi della carriera dell’artista.

Collaborazioni istituzionali e valore espositivo

Questa esposizione sottolinea la collaborazione tra alcune delle più rilevanti istituzioni museali mondiali, coinvolgendo i maggiori attori della conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico rinascimentale. Oltre alla fondamentale partnership con le Gallerie degli Uffizi, che gestiscono una delle più ampie collezioni al mondo di arte fiorentina, la presenza di opere provenienti da Parigi, Londra, New York, Chicago e Los Angeles rafforza la portata internazionale dell’evento. L’iniziativa sarà sostenuta da numerose attività collaterali e dal catalogo, che fornirà aggiornamenti sugli studi e sulle attribuzioni relative all’opera di Pontormo.

Il comitato scientifico della mostra, guidato da Cristina Acidini, si avvale di competenze riconosciute nello studio del Cinquecento italiano e garantisce un percorso di approfondimento storico-artistico rigoroso. Si prevede che la mostra attrarrà un vasto pubblico, tra appassionati e studiosi, offrendo un’occasione unica per ammirare opere solitamente non visibili in Italia.

Pontormo: percorso artistico e capolavori

Pontormo è una figura centrale del Manierismo italiano, attivo soprattutto tra Firenze e la sua area, noto per opere di intensa originalità cromatica e psicologica. L’esposizione permetterà di seguire l’evoluzione del suo stile, dai primi lavori influenzati da Leonardo e Andrea del Sarto alle composizioni meno convenzionali degli anni successivi.

Tra i dipinti presentati, si segnalano anche disegni e studi preparatori che mostrano il suo metodo creativo, offrendo spunti di approfondimento sulle tecniche e sulle innovazioni formali introdotte nel contesto della pittura rinascimentale.

Le Scuderie del Quirinale si confermano uno dei principali poli espositivi italiani, capaci di proporre mostre dal respiro internazionale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo della ricerca storico-artistica. La mostra su Pontormo rappresenta un evento di grande rilievo per la scena museale romana e per la conoscenza del Rinascimento italiano.