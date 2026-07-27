Dal 26 al 28 luglio 2026, Roma ospita una nuova edizione del Green Film Lab, iniziativa di alta formazione dedicata alle pratiche sostenibili nel settore cinematografico. L'evento, presso la Casa del Cinema, riunisce professionisti europei e produttori internazionali per promuovere un approccio responsabile verso l'ambiente nelle produzioni audiovisive. Il Green Film Lab è organizzato da TorinoFilmLab, il Museo Nazionale del Cinema, Green Film della Trentino Film Commission e Cinecittà, con il supporto di Creative Europe Media.

Nei tre giorni di intenso programma, i partecipanti approfondiscono le tematiche cruciali della sostenibilità ambientale nelle produzioni cinematografiche.

Il percorso formativo si concentra sull'applicazione di protocolli green e sull'adozione di buone pratiche per ridurre l'impatto ambientale dell'industria. Il programma include sessioni teoriche, workshop pratici e confronti con esperti, offrendo strumenti concreti. Obiettivi primari sono la diffusione di una solida cultura della sostenibilità nel cinema europeo e la promozione di metodologie per produzioni ecologicamente responsabili.

Partecipazione e obiettivi di sostenibilità

L'edizione romana del Green Film Lab vede un'ampia partecipazione internazionale di produttori, registi e tecnici del settore audiovisivo, provenienti da diversi paesi europei. Questa iniziativa si inserisce in un più vasto percorso di sensibilizzazione e formazione, promosso dalle istituzioni organizzatrici.

L'obiettivo è favorire attivamente la transizione ecologica nel mondo della produzione cinematografica. La Casa del Cinema di Roma si conferma così un polo nevralgico per eventi che coniugano innovazione e sostenibilità culturale.

Il ruolo di TorinoFilmLab e Green Film

Il TorinoFilmLab è un autorevole laboratorio internazionale per la formazione, lo sviluppo e il finanziamento di progetti cinematografici, promosso dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Parallelamente, Green Film, parte della Trentino Film Commission, promuove la sostenibilità ambientale nelle produzioni audiovisive tramite protocolli e strumenti specifici. La sinergia tra queste realtà è fondamentale per la diffusione di buone pratiche e per sostenere la crescita di una nuova generazione di professionisti del cinema, attenti all'impatto ambientale delle proprie attività.