Paola Macchi è la nuova direttrice generale della Fondazione MAXXI di Roma. La nomina, ufficializzata il 13 luglio 2026 dal Consiglio di Amministrazione, segna un importante avvicendamento ai vertici dell’istituzione museale di via Guido Reni. Macchi, che succede a Pietro Barrera – in carica dal 2018 – assume l'incarico con un mandato di quattro anni, inserendosi in una fase significativa per il museo, impegnato nell’ampliamento delle attività e nell’ideazione di nuovi progetti di valorizzazione artistica.

La nomina è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione del MAXXI, presieduto da Alessandro Giuli.

Giuli ha evidenziato come la selezione sia avvenuta al termine di un bando pubblico che ha visto la partecipazione di numerosi profili qualificati. “Paola Macchi porta una ricca esperienza gestionale e una profonda conoscenza delle dinamiche culturali nazionali e internazionali”, si legge nella nota del museo. Il nuovo incarico, rinnovabile, le affida la responsabilità di coordinare la programmazione, la gestione amministrativa e lo sviluppo delle strategie future della Fondazione, un ruolo cruciale per il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Il MAXXI: polo di arte, architettura e design contemporanei

Fondato nel 2010, il MAXXI rappresenta un polo essenziale per l’arte, l’architettura e il design contemporanei.

La sua struttura, progettata dall’architetta Zaha Hadid, si distingue per una conformazione architettonica innovativa e per la capacità di ospitare sia grandi mostre internazionali sia eventi speciali dedicati alla creatività più attuale. Negli ultimi anni, il museo ha rafforzato le sue attività pubbliche e di ricerca, promuovendo progetti di inclusione e un profondo coinvolgimento con il territorio romano.

L’estate 2026 del MAXXI è caratterizzata da iniziative come "Fuoco e Stampa", un ciclo di laboratori e attività educative rivolti a giovani e adulti, che affiancano la programmazione delle mostre temporanee. Tali eventi sottolineano l’impegno della fondazione nel divulgare l’arte contemporanea anche attraverso percorsi di formazione e partecipazione attiva, consolidando il suo ruolo di centro culturale dinamico.

Continuità e prospettive future per la Fondazione

Prima dell’arrivo di Paola Macchi, Pietro Barrera aveva guidato la direzione generale dal 2018, contribuendo in modo significativo al consolidamento dell’identità del MAXXI e al potenziamento delle sue collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Il Consiglio di Amministrazione attuale è presieduto da Alessandro Giuli. La sede di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio, è riconosciuta per la sua costante apertura al dialogo con artisti, curatori e pubblico, grazie a spazi espositivi versatili e a una collezione in continua espansione, che comprende oltre quattrocento opere tra dipinti, fotografie, installazioni e opere di architettura.

Le strategie future annunciate dalla direzione puntano a rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale del MAXXI, consolidando la sua posizione tra le maggiori istituzioni culturali europee.

L’obiettivo è ampliare le collaborazioni estere e promuovere la ricerca in nuovi linguaggi artistici, confermando il museo come un dinamico laboratorio di sperimentazione e un essenziale luogo di incontro per le arti contemporanee.