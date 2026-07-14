Nel pomeriggio del 14 luglio 2026, dopo anni di meticolosi restauri, è stata finalmente svelata a Roma la Torre Vergata, edificio storico che dà il nome all'omonimo quartiere a sud-est della città e all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La porzione della Torre, sapientemente inglobata nella Villa Gentile, è stata restituita alla comunità e da oggi ospita il Museo Archeologico Universitario del Territorio (MAUT), un nuovo polo culturale per la capitale.

L'inaugurazione del complesso storico medievale, eretto tra il XII e il XIII secolo come torre segnaletica e documentato anche nella cartografia antica, ha visto la partecipazione di numerose personalità.

Tra gli intervenuti, il magnifico rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, la direttrice del dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società, Lucia Ceci, e il direttore del MAUT, Marco Fabbri. A rappresentare il Ministero della Cultura, erano presenti Massimo Osanna, direttore generale dei musei, e Caterina Bova, direttrice generale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il territorio circostante l’Ateneo di Tor Vergata custodisce un patrimonio straordinario, frutto di stratificazioni storiche che narrano la lunga vicenda della campagna romana: dai resti di ville e acquedotti di età romana alle imponenti torri medievali, dai toponimi delle tenute di età moderna fino al complesso tessuto edilizio della periferia contemporanea.

Il rettore Levialdi Ghiron ha sottolineato l'importanza di questo momento, definendolo "un ulteriore tassello della costruzione di una conoscenza condivisa... Una Università che sa sempre rinnovarsi e cogliere il meglio dal proprio patrimonio storico."

I restauri e la valorizzazione del patrimonio storico

Gli interventi di ristrutturazione, fondamentali per il recupero della Torre Vergata, sono stati resi possibili anche grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'obiettivo primario di tali risorse è stato la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei luoghi della cultura, rendendo il patrimonio accessibile a tutti. Le indagini archeologiche, condotte durante i quasi tre anni di lavori, hanno permesso di valorizzare le strutture della Torre Vergata, inglobata nel casale di Villa Gentile, un edificio rurale dell’Agro Romano situato all’interno dei quasi 600 ettari di proprietà dell’ateneo.

Il direttore del MAUT, Marco Fabbri, ha evidenziato come questi lavori abbiano riportato alla luce i resti della torre medievale, databile tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. Questa scoperta è considerata di eccezionale valore simbolico sia per l’Ateneo che per l’intero quartiere, rafforzando il legame con le proprie radici storiche.

Il Museo Archeologico Universitario del Territorio (MAUT)

Il MAUT, la cui apertura al pubblico è prevista a partire dal prossimo settembre, si configura come un vero e proprio palinsesto architettonico. Edificato sui resti di una villa romana, trasformato in epoca moderna in casale rurale e inserito in un significativo contesto di area verde, il museo rappresenta oggi un punto di connessione vitale tra il tessuto universitario e l'espansione urbana del Novecento.

Il museo nasce con l'obiettivo ambizioso di narrare l'evoluzione degli assetti suburbani e il loro profondo legame con la storia millenaria di Roma, valorizzando in modo innovativo il patrimonio archeologico e architettonico locale. Il progetto museale integra armoniosamente reperti romani, apparati multimediali e soluzioni interattive, pensate per garantire la massima accessibilità e adattabilità alle diverse esigenze dei visitatori. Il MAUT si propone così come un centro attivo di ricerca, formazione e divulgazione, al servizio della comunità locale e non solo.