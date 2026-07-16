È scomparso all'età di 84 anni Romano Garofalo, un nome di spicco nel panorama del fumetto e della sceneggiatura italiana. L'artista, celebre per aver dato vita a personaggi iconici come l'indimenticabile Jonny Logan e il simpatico MostrAlfonso, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dell'arte e della cultura nazionale. La notizia della sua dipartita ha generato un vasto cordoglio nella città di Rimini, con cui Garofalo aveva intessuto un legame particolarmente stretto e significativo lungo tutta la sua carriera professionale. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore, rendendo un commosso omaggio al suo inestimabile contributo al fumetto tricolore e definendolo, con merito, "uno dei suoi autori più originali e prolifici".

Il ricordo di Romano Garofalo assume, in questi giorni, una risonanza ancora più speciale, poiché proprio Rimini è teatro di una nuova edizione del Cartoon Club, una prestigiosa manifestazione alla quale l'artista ha dedicato una parte fondamentale e distintiva del suo percorso creativo e professionale.

L'eredità artistica e il legame con Rimini

Negli ultimi anni della sua prolifica esistenza, Garofalo aveva esplorato nuove frontiere creative, avvicinandosi con entusiasmo al mondo del cinema. Da questa rinnovata passione era nato il progetto "Dal fumetto al film", una vasta e ambiziosa raccolta che comprendeva ben quaranta progetti cinematografici distinti, tutti ideati per essere trasformati in lungometraggi, serie televisive o innovative opere di animazione.

Questa iniziativa culminò nel 2023 con l'inaugurazione di una mostra dedicata, ospitata congiuntamente dal prestigioso Fellini Museum e dal Cartoon Club presso il suggestivo Palazzo del Fulgor. L'esposizione offriva al pubblico uno sguardo approfondito sulla visione di Garofalo, fungendo da ponte tra il mondo del fumetto e quello della settima arte.

Tra le opere più significative presentate in questa ricca collezione spiccava il progetto "Viaggio agli inferi". Questa creazione si ispirava apertamente al celebre "Viaggio di G. Mastorna", un'opera incompiuta ma iconica del grande maestro riminese, Federico Fellini. Garofalo, con la sua sensibilità artistica, aveva elaborato una sceneggiatura alternativa e originale per questo progetto, immaginandolo sia come un lungometraggio in animazione 3D, sia come un film con attori in carne e ossa.

Per la sua potenziale realizzazione, l'artista aveva persino proposto una location di grande impatto storico e culturale: il Castel Sismondo, che oggi ospita proprio il Fellini Museum, creando così un ulteriore, profondo legame con la città di Rimini e il suo patrimonio artistico.

Il Cartoon Club: un punto di riferimento per l'animazione e il fumetto

Il Cartoon Club di Rimini non è solo un evento, ma un vero e proprio festival internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games. Fondato nel lontano 1985, questo appuntamento annuale si è affermato come uno degli eventi di maggiore risonanza e importanza nel panorama italiano per tutti gli appassionati del settore. La manifestazione anima la città di Rimini, coinvolgendo attivamente numerosi luoghi simbolo, tra cui, come già menzionato, il Fellini Museum e il Palazzo del Fulgor.

Questi spazi diventano scenari vibranti e dinamici per mostre tematiche, incontri con autori di fama internazionale e artisti emergenti, proiezioni e workshop, celebrando la creatività e l'innovazione in questi ambiti.