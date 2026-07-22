Il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, sarà protagonista al Circo Massimo il 24 e 25 luglio con l'iconico balletto "Romeo e Giulietta" di John Cranko, accompagnato dalle celebri musiche di Sergej Prokof'ev. L'opera, ispirata alla vicenda shakespeariana, viene riproposta in una versione che ha profondamente segnato la storia della danza del Novecento.

Sul palco, il ruolo di Giulietta sarà interpretato dall’étoile Susanna Salvi, affiancata dal primo ballerino Michele Satriano nei panni di Romeo. Il ricco cast include anche Claudio Cocino nel ruolo di Tebaldo, Marianna Suriano come Rosalina, Simone Agrò (Mercuzio), Mattia Tortora (Benvolio) e Giacomo Castellana (Paride).

Un capolavoro che ha ridefinito la danza

La coreografia di John Cranko, presentata per la prima volta nel 1958 a Venezia con Carla Fracci come prima interprete di Giulietta, fu successivamente rielaborata nel 1962 per lo Stuttgart Ballet. Questa versione, divenuta un simbolo della compagnia di Stoccarda e un capolavoro della danza internazionale, riesce a fondere la tensione drammatica della lettura di Leonid Lavrovskij (1940) con il lirismo di Frederick Ashton (1955).

Cranko stesso spiegava la sua visione: “La sfida è creare un balletto su due livelli: come danza e come storia”. Coerentemente con questo principio, la sua coreografia rinnova il vocabolario della tradizione accademica, integrando liberamente elementi acrobatici e passi di danza popolare, purché utilizzati in maniera poetica, delineando così un lessico coreografico di grande libertà espressiva.

La produzione e il legame con il Teatro dell'Opera di Roma

La direzione dell’Orchestra dell’Opera di Roma è affidata a Ido Arad. Le scene e i costumi sono opera di Jürgen Rose, mentre le luci e la supervisione tecnica sono curate da Steen Bjarke. La supervisione dei costumi è di Diana Eckmann e quella coreografica di Reid-Anderson-Graefe. La coreografia è ripresa da Yseult Lendvai, che nel 1995 interpretò Giulietta al Teatro Costanzi, alternandosi proprio con Carla Fracci.

"Romeo e Giulietta" è un titolo profondamente legato alla storia del Teatro dell'Opera di Roma. Entrato nel repertorio nel 1995, è stato ripreso in diverse occasioni: nel 1996, 2001, 2002 e 2003. L’ultima presenza del balletto risale al 2010, quando fu allestito alle Terme di Caracalla in una versione firmata dalla stessa Carla Fracci.

L'immortale musica di Prokof'ev

La partitura di Sergej Prokof'ev, composta tra il 1935 e il 1936 e rappresentata per la prima volta nel 1938 a Brno, è universalmente riconosciuta come uno dei massimi capolavori della musica per balletto. La versione coreografica di Cranko, strutturata in quattro atti e dieci quadri, esalta il racconto shakespeariano attraverso il movimento, mantenendo un equilibrio costante tra espressione drammatica e innovazione coreografica. L'evento al Circo Massimo celebra il ritorno di questo balletto iconico, consolidando ulteriormente il suo rapporto con la tradizione del teatro capitolino.