Ronn Moss, noto per il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, debutta alla regia con il film "Tex McKenzie", presentato all'Ischia Global Festival. Moss è anche il protagonista, un cowboy solitario, e ha scelto l'Italia per questa nuova avventura, con uscita prevista in autunno negli Stati Uniti e in Australia.

L'attore ha espresso il desiderio di mostrare una nuova dimensione artistica, volendo dimostrare di essere "anche altro" rispetto al suo ruolo televisivo. La sua passione per il western affonda le radici nell'infanzia californiana, tra ranch e rodei.

Il padre organizzava rodei e la madre era istruttrice di equitazione; da ragazzo era soprannominato Little Tex. Moss ha ricordato il suo lavoro nelle stalle, dove sviluppò un "rapporto magico con i cavalli" e acquistò i primi strumenti musicali.

"Tex McKenzie": trama, ambientazione e cast

Il film, girato in inglese per oltre un mese sull’Appennino abruzzese, ha utilizzato location tra Camerata Nuova e Campo Secco, a oltre 1.400 metri di altitudine, già scenario di produzioni come "Lo chiamavano Trinità". Ambientato a metà Ottocento, "Tex McKenzie" narra il viaggio del protagonista, che affronta bande di assassini, ostacoli naturali e i fantasmi del suo passato. L'opera è stata definita un "western esoterico", privo di violenza e con valori spirituali.

Il cast internazionale include Stefano Sala, Daniel Nilsson, Sofia Elena Taglioni, Yassmin Pucci e un cameo di Devin DeVasquez, moglie di Ronn Moss. La sceneggiatura e la colonna sonora sono frutto della collaborazione tra Tiziano Cavaliere, Donatella Corrado e lo stesso Moss, anche bassista. Il produttore Cavaliere ha evidenziato la natura indipendente del progetto e l'accuratezza storica, affermando che è un "film indipendente al cento per cento" e che per risparmiare ha ricoperto personalmente il ruolo di sceriffo.

Ispirazioni e visione registica

Il film trae ispirazione dai western classici e dalla Trilogia del dollaro di Sergio Leone, con citazioni registiche e un richiamo allo stile di Clint Eastwood.

Moss, che ha sempre sognato di dirigere, intende proseguire su questa strada. Ilprogetto è stato supportato da produttori indipendenti. Il personaggio di Tex McKenzie è un anti-eroe carismatico e taciturno, la cui unica fiducia è nel suo cavallo. La sua avventura mescola elementi esoterici e fanatismo religioso, unendo tradizione e contemporaneità.