Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, diretto da Daniele Menghini, ha entusiasmato l’Arena Sferisterio di Macerata. Seconda opera del 62° Macerata Opera Festival, ha debuttato tra applausi e risate, proponendo una rilettura moderna in chiave di soap opera televisiva, ambientata in un teatro di posa.

Una messinscena tra show televisivo e parodia

La storia d'amore tra il Conte di Almaviva e Rosina, ostacolata da Don Bartolo, si svolge in un ambiente frenetico (scene di Davide Signorini). Figaro unisce innamorati con 'F*cktoum', mentre Don Basilio li separa con 'La Calunnia'.

Rosina è protagonista del serial 'L’inutil precauzione', costretta a recitare dall’avido produttore Bartolo, che la vuole sottrarre ad Almaviva. Il set è animato da costumi eccentrici di Nika Campisi (es. punk-rock di Don Basilio, giubbotto di Figaro, abito rosa di Rosina). Un mimo Arlecchino e l’influencer Valentina Anzani interagiscono. Questa 'follia organizzata' è divertente, ma la sovrapposizione di storie sfocia talvolta nella parodia. Gag e colpi di scena sono ritrasmessi in diretta sui due schermi.

Il cast e il finale inaspettato

Il finale vede Rosina, in abito da sposa, firmare le nozze con Almaviva, ma fugge dall’Arena, seguita dalle telecamere, in un guizzo femminista che rifiuta i ruoli imposti.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo la performance. Il cast ha offerto una prova d’insieme convincente: Raffaella Lupinacci (Rosina frizzante), Ruzil Gatin (Almaviva). Apprezzati Marco Filippo Romano (Don Bartolo, rivelazione), Grisha Martirosyan (Figaro), Riccardo Fassi (Don Basilio), Giulia Mazzolla (Berta) e Valerio Morelli (Fiorello). La direzione di Jacopo Brusa con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini e i Pueri Cantores ‘D. Zamberletti’ è stata puntuale. Repliche: 24 luglio, 2 e 8 agosto.

Il Macerata Opera Festival all'Arena Sferisterio

L’Arena Sferisterio di Macerata, principale teatro all’aperto, ospita annualmente il Macerata Opera Festival. Giunto alla 62ª edizione, il festival è tra gli appuntamenti lirici più rilevanti, proponendo opere classiche rivisitate in chiave contemporanea e attirando vasto pubblico e artisti.