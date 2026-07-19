Il Rototom Sunsplash si prepara a tornare a Benicàssim, in Spagna, per la sua 31esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti per la musica reggae in Europa. Il festival si svolgerà dal 16 al 22 agosto e si estenderà su un’area di oltre 130.000 metri quadrati, offrendo un’esperienza immersiva che va ben oltre i concerti. La manifestazione include numerose aree tematiche, una vasta offerta food & beverage, spiagge libere e attrezzate, campeggio organizzato, nonché una ricca programmazione culturale con dibattiti, workshop, mercatini e attività artistiche e dedicate al benessere.

Un crocevia di musica, cultura e servizi

Il Rototom Sunsplash propone cinque palchi principali – Sun Stage, Lion Stage, DanceHall, Dub Academy e Jamkunda Stage – con una programmazione che include centinaia di artisti tra concerti, dj set e sound system. La line-up di quest'anno spazia tra l'evoluzione del reggae e influenze diverse: Major Lazer Soundsystem introduce sonorità elettroniche, mentre Shenseea e Protoje rappresentano la scena giamaicana contemporanea. Tra i nomi di rilievo figurano Alpha Blondy, Luciano, Queen Omega, The Itals, Israel Vibration, Bushman, Twinkle Brothers, Skatalites ft Alpheus, Macka B, Hollie Cook e Omar Perry. Il festival accoglie ogni anno circa 200.000 presenze internazionali, affermandosi come un vero hub culturale e artistico intergenerazionale, con particolare attenzione alle famiglie e ai servizi integrati, tra cui spazi educativi per bambini, attività urbane per adolescenti, aree dedicate alla cultura afro, al benessere e alla sostenibilità.

Innovazione e impegno per un futuro sostenibile

La 31esima edizione introduce un sistema ibrido pionieristico che riduce del 90% l’uso di combustibili fossili, sfruttando l’energia solare e batterie di ultima generazione. Questa innovazione, installata sul Lion Stage e in una delle aree campeggio, consente di risparmiare 3.000 litri di carburante e di abbattere significativamente le emissioni di CO2, migliorando anche la qualità dell’esperienza per chi soggiorna in campeggio grazie a una notevole riduzione del rumore. Il festival ha inoltre consolidato spazi ombreggiati e aree di riposo, concepiti come veri e propri “rifugi climatici”, adattando orari e attività per ridurre l’esposizione al caldo.

L’impegno ambientale si riflette ulteriormente nell’uso di materiali compostabili, nella raccolta differenziata, nell’illuminazione LED, nella riduzione dei plastici monouso e nella promozione di prodotti locali nella ristorazione. Nel 2024 sono stati introdotti generatori fotovoltaici per ridurre emissioni e consumo di combustibili fossili.

Dall'Italia alla Spagna: un punto di riferimento globale

Nato in Italia a Gaio di Spilimbergo, il Rototom Sunsplash si è trasferito in Spagna nel 2010. Da allora, si è affermato come un punto di riferimento internazionale sia per la musica reggae che per la sperimentazione di soluzioni sostenibili nei grandi eventi. L’edizione 2024 conferma questa vocazione, offrendo un programma ricco di proposte musicali e culturali, con particolare attenzione all’inclusività, alla sostenibilità e al benessere dei partecipanti, consolidando la sua reputazione come “The place to be” per gli amanti del genere e non solo.