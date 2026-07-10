La rassegna Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi' prende il via domenica 12 luglio con un evento inaugurale di grande risonanza a Sant’Antioco. Il Trio d’ance del Teatro Lirico di Cagliari sarà protagonista di un concerto esclusivo, in programma alle ore 21:30 nel suggestivo giardino del Museo Archeologico 'Ferruccio Barreca'. Questa iniziativa, curata dal Teatro Lirico di Cagliari, mira a portare la musica da camera in contesti di particolare valore storico e paesaggistico, offrendo al pubblico un’esperienza culturale unica.

Il Trio d’ance e il suo repertorio

L’ensemble di fiati, composto da musicisti di spicco dell’Orchestra del Teatro Lirico cagliaritano, vede protagonisti Andrea Saccarola e Andrea Arcieri, entrambi primi oboi, affiancati da Francesca Vieri al corno inglese. La loro esibizione promette un viaggio musicale attraverso pagine significative del repertorio cameristico, pensate per un organico insolito e affascinante.

Il programma della serata è dedicato a composizioni che esaltano le peculiarità timbriche di questi strumenti. Saranno eseguite le "Variazioni su un tema di Paisiello" di Johann Nepomuk Wendt, un brano che dimostra la maestria compositiva dell'autore. Seguiranno due opere di Ludwig van Beethoven: il "Trio per oboi e corno inglese in Do maggiore, op.

87" e le celebri "Variazioni sul tema 'Là ci darem la mano' dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart". Questo percorso musicale, della durata di circa cinquanta minuti, è stato concepito per intrecciare equilibrio classico e timbriche rare, immergendo il pubblico nelle atmosfere più raffinate della musica cameristica. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.

La rassegna e la cornice storica di Sant’Antioco

La rassegna Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi' si affianca all’iniziativa principale del Teatro Lirico di Cagliari, inaugurata nel nuovo palcoscenico del Teatro del Mare. Il calendario prevede un totale di quattro concerti, che vedranno esibirsi ensemble e formazioni da camera composte da professori e professoresse dell’Orchestra del Lirico.

Ciascun appuntamento è ospitato in luoghi attentamente selezionati per il loro intrinseco valore storico, artistico e paesaggistico, trasformando ogni concerto in un’occasione per scoprire o riscoprire le bellezze del territorio.

Il Museo Archeologico 'Ferruccio Barreca' di Sant’Antioco, sede di questo primo appuntamento, offre una cornice di straordinaria suggestione. Qui, le millenarie testimonianze dell’antica Sulky entrano in un profondo dialogo con le note dal vivo, creando un incontro armonioso e significativo fra storia, archeologia e cultura. La scelta di un luogo così emblematico sottolinea l’intento della rassegna di valorizzare il patrimonio culturale sardo attraverso l’arte musicale.

Informazioni utili per la partecipazione

Per coloro che desiderano partecipare o ricevere ulteriori dettagli sull’evento e sulle modalità di prenotazione, è possibile contattare direttamente il museo. La struttura è situata in Via Sabatino Moscati a Sant’Antioco, un punto di riferimento facilmente accessibile per tutti gli interessati. Si invita il pubblico a giungere in anticipo, data la formula a ingresso libero e la disponibilità limitata dei posti.