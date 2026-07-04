Sergio Rubini debutta con "I fratelli De Filippo", spettacolo dal libro “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso. Dopo la versione cinematografica, Rubini porta la storia in teatro, in anteprima il 5 e 6 luglio 2026 al Teatro Mercadante di Napoli per il Campania Teatro Festival. Tournée da novembre. Regia di Rubini, Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini.

L'opera si concentra su anni 1931-1944, quando la Compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo – con Eduardo, Titina e Peppino – si affermò. Rubini ha voluto raccontare il trio con lo spirito dei Beatles, evidenziando legame e originalità.

Un ampio cast di attori accompagna Rubini in scena. Musiche di Nicola Piovani.

Dinamiche familiari e genio teatrale

La coproduzione Best Live e Teatro Stabile di Catania esplora dinamiche familiari e personali dei De Filippo, figure "ferite ma geniali". Il testo affronta la difficoltà del cognome materno anziché paterno (Eduardo Scarpetta). Tra passioni, rivalità e speranza, ripercorre il percorso di una famiglia che trasformò le sofferenze in linfa per il teatro del Novecento.

Sergio Rubini interpreta anche il narratore, conferendo tono intimo. Per Rubini, Eduardo De Filippo oggi rifletterebbe sul dilemma dell’artista contemporaneo: reticenza a esprimere la verità per timore di scontentare, specie con fondi pubblici.

Visione che anima il dibattito su arte e responsabilità.

L'eredità rivoluzionaria dei De Filippo

"I fratelli De Filippo" narra come Eduardo, Titina e Peppino rinnovarono il linguaggio teatrale, fondando la Compagnia tra successi e conflitti. Prima di diventare icone, giovani artisti animati da desiderio di riscatto e talento. Il difficile rapporto paterno e la scelta del cognome materno sono temi centrali.

La regia di Rubini esalta l'innovazione dei De Filippo con scene di Roberto Crea, costumi di Maurizio Millenotti e luci di Marco Macrini. Lo spettacolo (120 minuti, due atti) offre una ricostruzione della memoria culturale italiana, sottolineando il valore universale della vicenda. Le prime repliche: 5 luglio ore 21:00 e 6 luglio ore 19:00, seguite dalla tournée 2026.