L'attore Mark Ruffalo ha lanciato un grave avvertimento all'Europa riguardo alla proposta di fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros., un'operazione da 111 miliardi di dollari che, a suo dire, minaccia la democrazia e il pluralismo informativo. Contemporaneamente, un giudice federale statunitense ha ordinato la sospensione temporanea dell'accordo, accogliendo le preoccupazioni sulla concorrenza nel settore dei media e dell'intrattenimento.

L'allarme di Mark Ruffalo per la libertà di stampa

In una lettera aperta rivolta specificamente all'Europa, Mark Ruffalo ha denunciato con forza come l'acquisizione di Warner Bros.

da parte di Paramount Skydance metta in serio pericolo le fondamenta stesse di una società libera. L'attore ha sottolineato i rischi concreti per la pluralità delle redazioni, l'indipendenza e il lavoro dei cineasti, e la salvaguardia della memoria condivisa della nostra storia. A suo avviso, l'operazione, valutata in 111 miliardi di dollari, concentra un potere mediatico e creativo immenso in una sola entità. Questo potrebbe offrire ai miliardari promotori dell'accordo la possibilità di diffondere le proprie narrazioni politiche su scala globale, influenzando profondamente l'opinione pubblica.

La minaccia identificata da Ruffalo non si limita ai confini degli Stati Uniti, ma si estende significativamente anche all'Europa.

Qui, il sistema pubblico e i media indipendenti sono considerati tra i pilastri fondamentali della democrazia. La prospettiva che i contenuti informativi e creativi finiscano in mano a un unico proprietario crea una situazione di grave pericolo per il mantenimento di un panorama mediatico equilibrato e diversificato nel continente.

La sospensione della maxi-fusione da parte del giudice federale

Nel frattempo, un giudice federale della California, Araceli Martínez‑Olguín, ha emesso un'ordinanza che dispone la sospensione temporanea della fusione. Questa operazione, tra le più imponenti mai tentate nel settore dell'intrattenimento, è stata di fatto congelata per un periodo di almeno quattordici giorni.

Tale provvedimento rinvia la chiusura dell'accordo che Paramount e Warner Bros. avevano inizialmente programmato per il 22 luglio. L'udienza successiva è stata fissata per il 3 agosto, data in cui si valuterà se sia necessario proseguire con un provvedimento cautelare più solido e duraturo, in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità dell'operazione.

Le preoccupazioni antitrust degli Stati

La decisione del giudice è giunta a seguito di una causa intentata da dodici Stati, capeggiati dalla California. Questi Stati avevano sostenuto con fermezza che la fusione proposta avrebbe potuto ridurre drasticamente la concorrenza nel mercato del cinema e della televisione via cavo, danneggiando consumatori e produttori.

Il giudice Martínez‑Olguín ha sottolineato che gli Stati hanno fornito "prove solide" della potenziale violazione delle norme antitrust. Ha inoltre riconosciuto il rischio di un danno irreversibile qualora l'accordo venisse realizzato prima che una decisione definitiva sulla sua legalità possa essere pronunciata. Questo evidenzia la serietà delle obiezioni sollevate e la necessità di un'attenta valutazione prima di procedere con un'operazione di tale portata.