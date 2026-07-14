Torna l'appuntamento estivo con 'I racconti di Sabaudia', giunto alla sua dodicesima edizione. Il volume, distribuito gratuitamente in quindicimila copie, è disponibile dal 14 luglio 2026 presso gli imbarchi del Terminal 1 dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino e, a partire dal 17 luglio, sulle spiagge laziali. L'iniziativa si propone come un importante incentivo alla lettura e alla scrittura per i mesi estivi.

Il progetto editoriale ha visto negli anni una costante evoluzione dei suoi contenuti, superando la sola raccolta di racconti di autori non professionisti per abbracciare una narrativa più ampia, capace di stimolare la riflessione su temi sociali di grande attualità.

L'edizione del 2026 pone un focus particolare sulle carceri e dedica un significativo spazio al ricordo del magistrato Rosario Livatino. La realizzazione del volume è stata possibile grazie alla collaborazione di importanti enti e istituzioni, tra cui il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Sabaudia. A questi si aggiungono numerose aziende e partner come Enel, Esri Italia, Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, Varigrafica Alto Lazio e Vart Communication, che supportano l'operazione culturale.

Le voci e le storie dell'edizione attuale

Tra i contributi di questa edizione, spicca la sezione 'Donne in divisa', che raccoglie le esperienze di una rappresentante del Secondo Reparto Mobile Padova della Polizia di Stato e del comandante di una vedetta della Guardia di Finanza di Lampedusa.

L'ex magistrato Simonetta Matone ripercorre i suoi complessi anni come Giudice di Sorveglianza in tutte le carceri del Lazio durante i sanguinosi anni di piombo, evidenziando la ricerca di uno spiraglio di umanità all'interno del giusto rigore della legge. Un altro racconto significativo è quello di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, che dalla sua cella di Rebibbia denuncia le condizioni degradanti e irrispettose della dignità umana patite dai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario.

Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, offre un ulteriore contributo, guidando il lettore attraverso la vita di un detenuto, esplorando il percorso fatto di cadute, sofferenze e la speranza di un riscatto.

L'opera, nel suo complesso, intende presentare numerose storie di vite sospese, ponendo l'accento sul valore della libertà e sulla consapevolezza che un nuovo inizio sia sempre possibile.

Ampia distribuzione e sostegno al progetto

La distribuzione gratuita del volume è capillare e non si limita all'Aeroporto di Fiumicino e alle spiagge laziali. Il libro sarà infatti disponibile anche presso stabilimenti e alberghi di Sabaudia, estendendosi a diverse località balneari della costa laziale, da Gaeta a Civitavecchia. Il progetto è sostenuto da un'ampia rete di enti pubblici e privati, tutti uniti dall'obiettivo di promuovere la lettura non solo come compagna di viaggio, ma anche come strumento fondamentale di crescita personale e sociale.

Il significativo coinvolgimento di istituzioni di alto profilo, quali il Ministero della Giustizia, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Regione Lazio, sottolinea l'importanza e il valore attribuito a questa iniziativa. 'I racconti di Sabaudia' si conferma così un appuntamento culturale di rilievo nel panorama estivo laziale. L'attenzione costante verso i temi sociali e la partecipazione attiva di figure istituzionali e rappresentanti delle forze dell'ordine contribuiscono a rafforzare il messaggio di sensibilizzazione e di profonda riflessione che il volume intende veicolare.