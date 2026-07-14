La dodicesima edizione de "I racconti di Sabaudia" torna nell'estate 2026, proponendosi come un'iniziativa culturale volta a incentivare la lettura e la scrittura. Saranno distribuite gratuitamente quindicimila copie del volume, a partire dal 14 luglio presso gli imbarchi del Terminal 1 dell'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci e, dal 17 luglio, sulle spiagge laziali. L'obiettivo è rendere il libro un compagno di viaggio accessibile a tutti, cittadini e turisti.

Il progetto editoriale, evolutosi nel tempo, si concentra non solo su racconti di autori non professionisti, ma anche su tematiche sociali attuali.

L'edizione 2026 pone un focus specifico sulle realtà carcerarie e rende omaggio al magistrato Rosario Livatino. L'iniziativa gode del sostegno di numerose istituzioni e aziende, tra cui il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio, il Comune di Sabaudia, il Consorzio Mare Pontino, Enel, Esri Italia, Ferrovie dello Stato Italiane e Poste Italiane, a testimonianza del suo riconosciuto valore culturale.

Voci e storie dalla giustizia e dalle carceri

L'edizione raccoglie diverse narrazioni che affrontano il tema della giustizia e delle condizioni detentive. Tra queste, il contributo di Simonetta Matone, ex magistrato, che rievoca i suoi quattro complessi anni come Giudice di Sorveglianza per le carceri del Lazio durante i sanguinosi anni di piombo.

Matone descrive la sua ricerca di umanità nel rigore della legge, dalle prime concessioni di permessi premio al dialogo con i detenuti, fino all'aneddoto dell'arrivo del gatto Fuffi nel carcere di Rebibbia.

Il volume include anche un testo di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, scritto dalla sua cella di Rebibbia, dove denuncia le condizioni degradanti e il sovraffollamento che ledono la dignità umana dei detenuti. La sezione "Donne in divisa" presenta le esperienze di una rappresentante del Secondo Reparto Mobile Padova della Polizia di Stato e del comandante di una vedetta della Guardia di Finanza di Lampedusa. Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, offre una prospettiva sulla vita di un detenuto, esplorando le cadute, le sofferenze e la possibilità di riscatto, affermando che "dopo" la detenzione può esistere una nuova vita.

Sabaudia: un polo culturale estivo

"I racconti di Sabaudia" si inseriscono in un più ampio contesto di eventi culturali locali, come la rassegna "Libri nel Parco", anch'essa alla dodicesima edizione, organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS. Questo appuntamento consolidato si tiene presso il suggestivo Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” e ospita autori di rilievo nazionale. Il programma 2026 esplora temi quali la storia contemporanea, la legalità, la politica, la narrativa, il cinema, l'arte e la memoria, offrendo occasioni di confronto con studiosi, magistrati e giornalisti.

Le due iniziative, pur distinte, condividono l'obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti in una riflessione sui grandi temi del presente, promuovendo la cultura e la lettura anche in contesti non convenzionali.

Entrambe sono sostenute da enti pubblici e istituzioni della provincia di Latina, che ne riconoscono il contributo alla crescita culturale della comunità e alla valorizzazione del territorio, consolidando Sabaudia come un polo culturale estivo.