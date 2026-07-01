Sabrina Mugnos è stata insignita del prestigioso Premio Porto Venere Donna 2026, un riconoscimento istituito nel 1996 dal Comune di Porto Venere e che quest'anno celebra la sua trentesima edizione. La cerimonia di consegna si è tenuta il 1° luglio 2026 presso la sala Mantero del palazzo comunale, luogo tradizionale per onorare figure femminili di spicco in vari settori.

Mugnos è stata premiata per il suo ruolo di scrittrice e divulgatrice scientifica. La motivazione ufficiale ha evidenziato come “l’approfondimento scientifico, la comunicazione rigorosa e al tempo stesso appassionata e la capacità di avvicinare il grande pubblico ai temi della conoscenza scientifica, specialmente nel campo della geologia e dell’astronomia, rappresentino un valore culturale di ampia rilevanza”.

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Porto Venere, la Commissione Pari Opportunità Regionale e la Consulta Provinciale Femminile, ribadisce l'impegno a valorizzare annualmente le donne che si sono distinte per meriti culturali, artistici, imprenditoriali o sociali. L'amministrazione comunale ha sottolineato l'importanza del sostegno istituzionale, ricordando con gratitudine la costanza e l'impegno delle premiate nelle edizioni precedenti.

Il Premio Porto Venere Donna e la valorizzazione del territorio UNESCO

Il Premio Porto Venere Donna è nato in una località ligure riconosciuta come patrimonio mondiale UNESCO, simbolo di cultura e salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.

Nel corso degli anni, il riconoscimento è stato attribuito a numerose donne provenienti da diversi ambiti professionali, evidenziando il contributo femminile allo sviluppo culturale e sociale sia della regione che del Paese.

Questa manifestazione si inserisce nel ricco calendario annuale di eventi culturali di Porto Venere, consolidando la cittadina come un punto di riferimento per la riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Sabrina Mugnos: profilo e riconoscimenti

Sabrina Mugnos, originaria della Liguria, si è affermata negli ultimi anni come una delle principali divulgatrici scientifiche italiane. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e partecipazioni televisive dedicate alla geologia e all'astronomia.

Da sempre impegnata nella promozione di una scienza accessibile a tutti, ha ricevuto diversi riconoscimenti anche a livello nazionale per le sue eccezionali capacità di comunicazione e formazione.

Nelle passate edizioni, il Premio Porto Venere Donna ha onorato figure di spicco nel mondo della cultura, delle arti e delle scienze, a testimonianza della continuità e della crescita dell'evento nel celebrare talenti femminili d'eccellenza. Al momento, ulteriori dettagli sulla lista completa delle premiate e sulle iniziative correlate promosse dal Comune di Porto Venere non sono disponibili da fonti indipendenti.