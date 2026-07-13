Torna per la sua quinta edizione l'attesa rassegna 'Vigne & Note', un evento che celebra l'incontro tra musica dal vivo e le eccellenze enogastronomiche del territorio umbro. Promossa dall'associazione La Strada del Sagrantino in stretta collaborazione con il Conservatorio di musica 'Francesco Morlacchi' di Perugia, l'iniziativa si svolgerà da luglio a ottobre 2026, offrendo cinque appuntamenti unici in altrettante prestigiose cantine.

Ogni serata sarà un'occasione per vivere un'esperienza multisensoriale: concerti suggestivi tra i filari di Sagrantino, accompagnati da visite guidate alle cantine e degustazioni di vini locali abbinati a prodotti tipici della regione.

Il calendario degli eventi 2026

Il cartellone di 'Vigne & Note' prende il via venerdì 17 luglio alle ore 19.00 presso la Cantina Scacciadiavoli di Montefalco. Qui, l'ensemble di viole da gamba 'Lesquercarde', composto da Fabrizio Lepri, Valentina Cid, Davide Mangiaracina e Luigi Paoletti, incanterà il pubblico con la sua musica. Seguirà un secondo appuntamento venerdì 31 luglio, sempre alle 19.00, alla Cantina Perticaia di Montefalco, che ospiterà l'esibizione del 'Forever Miles - Jazz quartet', formato da Lorenzo Crescentini, Edoardo Bettacchioli, Nicola Foresi e Francesco Breccolenti.

Il mese di agosto vedrà un evento sabato 29 agosto alle 19.00 alla Cantina La Fonte, dove si terrà un coinvolgente recital di chitarre a cura di Marzio Lamberti e Manuela Tugliani.

La rassegna proporrà poi appuntamenti diurni nei mesi autunnali: domenica 27 settembre alle 10.30, la Cantina Antonelli di Montefalco accoglierà il Perusia Saxophone Quartet, con Andrea Saracca, Lorenzo Paolini, Giulia Ambrosi e Daniel Ceccarelli. La conclusione della rassegna è fissata per domenica 18 ottobre, sempre alle 10.30, alla Cantina Le Cimate di Montefalco, con le note del Trio jazz composto da Daniele del Gobbo, Matteo Chimenti e Rocco Panzanelli.

L'essenza di 'Vigne & Note'

Serena Marinelli, presidente de La Strada del Sagrantino, ha evidenziato la filosofia alla base dell'evento, sottolineando come 'Vigne & Note' miri a valorizzare l'unicità del territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.

L'obiettivo è offrire ai partecipanti un'esperienza immersiva che coniughi il benessere del contatto con la natura, il piacere del gusto e la capacità coinvolgente della musica.

Marinelli ha affermato che gli ingredienti chiave della rassegna sono "l'unicità di un territorio, quello della Strada del Sagrantino, il benessere dato dal contatto diretto con la natura e le sue bellezze, il piacere del gusto grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche e la capacità della musica di coinvolgere". La rassegna è stata concepita, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia, per riscoprire le cantine come un "spazio sociale, conviviale e di benessere".

Informazioni e edizioni precedenti

L'iniziativa si inserisce nel successo delle edizioni passate, che hanno visto un'ampia partecipazione di pubblico e la collaborazione di numerose cantine lungo la Strada del Sagrantino. A titolo di riferimento, l'edizione 2025 si è svolta tra giugno e settembre, articolandosi in quattro serate presso diverse cantine, ognuna caratterizzata da concerti al tramonto e degustazioni di vini locali abbinati a prodotti tipici della regione.

Per partecipare agli eventi di 'Vigne & Note' è richiesta la prenotazione preventiva. Il costo del biglietto è di 25 euro per gli adulti, mentre è previsto un prezzo ridotto di 10 euro per i minori di 18 anni.