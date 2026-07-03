Nel cuore della provincia di Salerno, una significativa iniziativa dedicata alla promozione della lettura ha preso il via, coinvolgendo attivamente i comuni di Cicerale, Montecicerale e San Felice. In questi territori è stata creata una capillare rete di punti di lettura a libero accesso, denominati “Casette della Cultura”. L'obiettivo primario di questo progetto è favorire il libero scambio di libri tra i cittadini, offrendo a tutti l'opportunità di prendere in prestito un volume, immergersi nella sua lettura e, successivamente, restituirlo o sostituirlo con un altro, alimentando così un circolo virtuoso di condivisione.

Le “Casette della Cultura” sono state strategicamente installate dal Comune nei principali spazi pubblici delle tre località. Ogni struttura è stata inizialmente fornita di una curata selezione di volumi, un patrimonio che è destinato ad arricchirsi e ad ampliarsi grazie alle generose donazioni da parte di cittadini, associazioni e diverse realtà locali. Il sindaco Giorgio Ruggiero ha rivolto un accorato invito alla comunità a partecipare attivamente, sottolineando l'importanza cruciale di contribuire con libri per accrescere nel tempo questo prezioso patrimonio comune. L'intero progetto si ispira al consolidato concetto di book crossing, già ampiamente diffuso in altre realtà, e mira a stabilire un vero e proprio punto di incontro culturale, facilmente accessibile a tutti i residenti.

Il funzionamento del progetto e il coinvolgimento della comunità

L'iniziativa è concepita per essere estremamente inclusiva: chiunque può liberamente accedere alle casette, scegliere un libro, leggerlo e poi decidere se restituirlo o lasciarne un altro in cambio. Questo meccanismo semplice ma efficace non solo stimola la lettura individuale, ma promuove anche la condivisione e la circolazione di idee e storie tra le persone che vivono nel territorio. Le donazioni di libri sono un pilastro fondamentale del progetto e sono aperte a tutti, incoraggiando il coinvolgimento attivo di associazioni locali e di ogni cittadino che desideri contribuire a far crescere la disponibilità e la varietà di titoli all'interno delle casette, rendendole sempre più vivaci e ricche di proposte.

Il contesto territoriale e l'impatto sociale

Cicerale, Montecicerale e San Felice sono tre affascinanti località situate nella provincia di Salerno, caratterizzate da una forte identità locale e da una spiccata attenzione verso le iniziative di carattere culturale e sociale. Le “Casette della Cultura” rappresentano in questo contesto un'opportunità significativa per rafforzare ulteriormente il senso di comunità e per offrire un servizio culturale accessibile, specialmente in quelle aree dove le tradizionali biblioteche potrebbero essere meno presenti o difficilmente raggiungibili. L'intera iniziativa si inserisce armoniosamente in un più ampio percorso di valorizzazione della cultura e di promozione della partecipazione civica sul territorio, contribuendo a tessere una rete sociale e culturale più densa e inclusiva.