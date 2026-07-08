Dall'8 al 12 luglio 2026, l'isola di Salina ospita la ventesima edizione del SalinaDocFest, il Festival Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani. Il festival si focalizza sulle ‘Odissee contemporanee’, esplorando i temi di conflitti, migrazioni e identità mediterranea. Tra gli ospiti internazionali figurano Sepideh Farsi, Milo Manara, Valeria Golino, Mario Martone, Uberto Pasolini, Niccolò Ammaniti, Daria Bignardi e Mario Incudine.

La direttrice Giovanna Taviani ha sottolineato che il SalinaDocFest si focalizza sulle ‘odissee contemporanee’.

Ha evidenziato le "tante guerre nel mondo" che causano "sradicamento, carcerazioni, diritto alla sepoltura negata e il desiderio di tornare nella propria terra". Taviani ha ribadito che "la cultura non può essere neutrale", e che "il cinema, l’arte e il pensiero devono opporsi alla disumanizzazione". Il festival dedica inoltre attenzione ad autori da aree di conflitto, ricordando Golshifteh Farahani.

Premi e incontri speciali

Il festival si apre con Uberto Pasolini, insignito del Premio Sdf – Odissee, che presenta il suo film ‘Itaca – Il ritorno’. Daria Bignardi riceve il Premio Ravesi “Dal testo allo schermo” per ‘Ogni prigione è un’isola’ e apre gli incontri letterari. Niccolò Ammaniti, Premio Lady Wilmar, dialoga con Daria Bignardi sul suo romanzo ‘Il Custode’.

Marco Müller conduce l'incontro ‘Le isole del cinema. Isolani sì, isolati no’, focalizzato sui festival internazionali e il cinema indipendente.

La sezione ‘Sdf contro la guerra’ include un approfondimento su Sepideh Farsi e la presentazione del film ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’; alla regista sarà assegnato il Premio Irritec 2026. Tra i premiati figura anche Mario Incudine con il progetto musicale ‘Canzoni scordate’. Valeria Golino sarà protagonista dell'incontro ‘Abitare le storie: dall’attrice alla regista’, moderato da Arianna Finos, evidenziando la multidisciplinarità artistica.

Vent'anni di SalinaDocFest

Il SalinaDocFest, fondato nel 2006 da Giovanna Taviani, è un riferimento europeo per il documentario di narrazione. Sull'isola UNESCO di Salina, promuove il dialogo tra le arti e il cinema indipendente, agendo da osservatorio privilegiato sul Mediterraneo e le trasformazioni sociali.