Il borgo di Viarigi, situato nella suggestiva provincia di Asti, si prepara ad accogliere l'attesissima edizione 2026 di SaltinPiazza, il rinomato festival di teatro di strada. L'evento, che animerà le piazze e le vie del paese il 29 e 30 agosto, si distingue quest'anno per un tema di grande profondità e suggestione: “Equilibri Invisibili: l’Arte della Fragilità”. Questo filo conduttore guiderà ogni performance e spettacolo, promettendo al pubblico un'esperienza artistica coinvolgente e ricca di spunti di riflessione. SaltinPiazza, ormai consolidato come un punto di riferimento nel panorama del teatro di strada piemontese, vedrà la partecipazione di artisti e compagnie di rilievo sia nazionale che internazionale, pronti a incantare e emozionare.

Il programma di SaltinPiazza 2026 si presenta ricco e variegato, ideato per stupire e stimolare la riflessione. Tra i protagonisti che calcheranno i palcoscenici a cielo aperto di Viarigi figurano nomi di spicco della scena artistica contemporanea. Saranno presenti i celebri The Black Blues Brothers, noti per le loro spettacolari acrobazie e la loro energia contagiosa. Si uniranno a loro Stalker Teatro, che proporrà una riflessione artistica sul concetto intrinseco di fragilità, e il duo Noto Ignoto con Alejandra Flores. Il cartellone del festival si arricchisce ulteriormente con le esibizioni di Accompany ME, Hanami, Eterea Arte Aerea e la Chapitombolo Academy. Tutte le loro performance sono concepite per esplorare il tema centrale del festival, unendo diverse discipline artistiche e offrendo momenti di grande impatto visivo ed emotivo, sempre in dialogo con il concetto di equilibrio e la sua intrinseca precarietà.

Spettacoli e Protagonisti del Festival

Durante le due intense giornate del festival, il pubblico avrà l'opportunità unica di immergersi in un universo di spettacoli che spaziano dal circo contemporaneo alla narrazione teatrale, dalla musica dal vivo alle innovative performance site-specific. Le esibizioni animeranno ogni angolo di Viarigi, trasformando il borgo in un vero e proprio palcoscenico diffuso e accessibile a tutti. I The Black Blues Brothers incanteranno con i loro numeri acrobatici di grande impatto e precisione, capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, mentre Stalker Teatro inviterà alla meditazione sulla fragilità umana attraverso le sue creazioni sceniche. Le altre compagnie e artisti, tra cui Noto Ignoto con Alejandra Flores, Accompany ME, Hanami, Eterea Arte Aerea e la Chapitombolo Academy, contribuiranno a rendere il programma eclettico e indimenticabile, con proposte che fondono sapientemente acrobatica, danza e teatro in un costante dialogo con il tema dell'equilibrio e della sua intrinseca precarietà.

Viarigi: Palcoscenico Naturale per l'Arte di Strada

Viarigi, un incantevole e piccolo borgo situato nel cuore della provincia di Asti, si conferma ancora una volta come la location ideale per ospitare un evento della portata di SaltinPiazza. Durante i giorni del festival, il paese si trasforma completamente, diventando uno spazio aperto e vibrante interamente dedicato all'arte e alla partecipazione collettiva. Questo permette di accogliere con entusiasmo spettatori di tutte le età, creando un'atmosfera di condivisione, meraviglia e festa. Il festival non è solo un'occasione di intrattenimento di alto livello, ma rappresenta anche un momento fondamentale per la valorizzazione del territorio e la promozione della cultura locale.

Offre, infatti, un'esperienza culturale unica e profonda, capace di lasciare un segno indelebile sia negli abitanti del luogo che nei numerosi visitatori che ogni anno scelgono di partecipare a questa celebrazione del teatro di strada e della sua straordinaria capacità di raccontare la fragilità e la bellezza dell'esistenza umana.