È morto a settantotto anni Sam Neill, l'attore neozelandese celebre per il ruolo di Alan Grant in 'Jurassic Park'. La causa del decesso è stata una polmonite, come confermato dal suo storico agente, Philip Grenz. La precisazione è giunta per chiarire le circostanze della scomparsa, dopo la diffusione di informazioni errate. Neill è deceduto in un ospedale di Sydney, in Australia, lasciando quattro figli e otto nipoti. La famiglia aveva descritto la morte come "improvvisa e inaspettata", evidenziando la sua nota riservatezza.

Una carriera prolifica e la battaglia contro la malattia

Negli ultimi anni, Sam Neill aveva affrontato una difficile battaglia contro un linfoma non-Hodgkin, diagnosticato alcuni anni prima. Nel 2023, aveva annunciato di essere in remissione grazie alla terapia CAR-T. Il suo agente ha precisato che Neill era libero dal cancro nei mesi precedenti alla morte e che aveva continuato a lavorare con grande energia, partecipando a quattro progetti cinematografici consecutivi, le cui uscite sono attese nei prossimi mesi. La sua carriera, lunga oltre cinquant'anni, lo ha visto protagonista in più di centocinquanta produzioni tra cinema e televisione. Tra i suoi ruoli più memorabili, oltre a quello del paleontologo Alan Grant, si ricordano le interpretazioni in pellicole come 'Lezioni di piano', 'Caccia a Ottobre Rosso', 'Ore 10: calma piatta' e la serie 'Peaky Blinders'.

Il cordoglio del mondo del cinema e una cerimonia privata

La notizia della scomparsa di Sam Neill ha suscitato numerosi omaggi da parte di colleghi e personalità pubbliche. Laura Dern, compagna di set in 'Jurassic Park', lo ha ricordato come un "amico amato per tutta la vita". Toni Collette lo ha definito un "eroe", una "leggenda" e una "persona speciale". Steven Spielberg, regista di 'Jurassic Park', ha sottolineato la professionalità e la collaborazione di Neill, affermando che resterà sempre parte della "famiglia Jurassic", insieme a Laura Dern e Jeff Goldblum. Il primo ministro neozelandese, Christopher Luxon, ha espresso il cordoglio del paese, definendo Neill "uno dei grandi attori". In linea con la sua nota riservatezza, la famiglia ha annunciato che organizzerà una cerimonia privata nella fattoria dell'attore in Nuova Zelanda, in una data ancora da stabilire.

Sam Neill: l'uomo, il viticoltore, l'autore

Nato in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, Sam Neill era noto per la sua riservatezza e per il contributo alla comunità locale. Oltre alla carriera di attore, era anche un appassionato produttore di vini nella regione di Central Otago. Nel 2023, aveva pubblicato un'autobiografia intitolata 'Did I Ever Tell You This?', nella quale aveva raccontato il suo rapporto con la malattia e la sua visione della vita. Le sue ultime interpretazioni cinematografiche saranno visibili postume nei film 'Godzilla x Kong: Supernova' e 'The Last Resort', entrambi previsti per l'uscita nel 2027.