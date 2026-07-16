Da luglio a ottobre 2026, la città di San Benedetto del Tronto, situata nella provincia di Ascoli Piceno, si trasforma in un vivace polo di attività culturali e formative dedicate ai giovani. L'iniziativa, denominata Spazio Paz, offre un ricco calendario di laboratori, escursioni, festival e incontri, tutti rivolti agli under 35. Il progetto si ispira all'eredità artistica di Andrea Pazienza, con l'obiettivo primario di promuovere la creatività, la partecipazione attiva e la socialità tra i giovani del territorio.

Un'estate di cultura e nuove opportunità per i giovani

Il programma di Spazio Paz è particolarmente variegato e include appuntamenti di grande interesse. Tra questi spicca lo Spazio Paz DJ Lab, un laboratorio intensivo dedicato alla cultura del sound system e alle tecniche del DJ set, che culminerà con un'esperienza pratica sul campo durante lo Sbaaam Fest. Un'attenzione speciale è rivolta anche alla sostenibilità ambientale con il laboratorio di riciclo creativo intitolato "Onde di Rinascita". Questa attività unica combina la raccolta dei rifiuti sulle spiagge con l'espressione artistica e la sensibilizzazione ecologica, traendo ispirazione dalla poetica di Andrea Pazienza.

Il calendario si arricchisce ulteriormente con "Città Plurale: un posto che ci somigli", un laboratorio pensato per la riscoperta dello spazio pubblico attraverso il linguaggio del teatro e la creatività.

Non mancano poi esperienze immersive come una visita guidata all’alba all’asta del pesce e al Museo del Mare, un'occasione per esplorare da vicino il cuore pulsante dell’economia marinara cittadina. Infine, un laboratorio di scrittura creativa trasformerà il porto in una fonte inesauribile di racconti e suggestioni, stimolando l'immaginazione dei partecipanti.

Tutte le attività proposte da Spazio Paz sono interamente gratuite, ma prevedono posti limitati e la prenotazione obbligatoria per garantire un'esperienza di qualità. L’assessore comunale alle Politiche giovanili, Simona Alfonsi, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, affermando: "Con Spazio Paz vogliamo dare ai nostri giovani un segnale forte: la città appartiene a loro e sono loro a doverne ridisegnare il presente e il futuro".

Spazio Paz: un Living Lab per il futuro di San Benedetto

Il progetto Spazio Paz non è solo un'offerta culturale, ma rappresenta anche una risposta concreta ai bisogni e alle aspirazioni espresse dai giovani di San Benedetto del Tronto. Questi bisogni sono stati rilevati attraverso un questionario promosso dal Comune, i cui dati hanno evidenziato che il centro città è il principale punto di riferimento per il tempo libero per il 29,4% degli studenti intervistati, mentre i concerti sono l'attività preferita per il 34,2%.

La sede di questa innovativa iniziativa è il Mercato Ittico all’ingrosso, dove due box sono stati destinati a ospitare il progetto. Spazio Paz è stato finanziato grazie al Fondo Politiche Giovanili 2023, nell'ambito di un avviso nazionale dedicato alla creazione di spazi pubblici per i giovani.

Il nome stesso del progetto racchiude un duplice significato: da un lato, rende omaggio al grande artista Andrea Pazienza; dall'altro, svela l'acronimo P.A.Z., che sta per Performing Art Zone.

La funzione principale di questo centro è trasformare gli spazi in un vero e proprio Living Lab, un ambiente dinamico e stimolante dove si svolgeranno attività creative, percorsi di formazione, servizi di orientamento e programmi di mentoring. L'obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita personale e professionale, favorendo al contempo la socialità e l'aggregazione per gli under 35 della comunità.