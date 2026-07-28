Il 30 luglio 2026, dalle 19:30, la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli, ospiterà una serata di musica live e rigenerazione. L'evento, gratuito e aperto a tutti, mira a valorizzare il territorio e a restituire alla comunità uno spazio naturale, trasformandolo in un polo di aggregazione, cultura e bellezza.

Sul palco si esibiranno artisti di rilievo e giovani talenti. Tra i protagonisti, Valerio Jovine proporrà il suo inconfondibile mix di reggae, dub e hip hop, voce di una Napoli che racconta le periferie con energia. Saranno presenti Salvatore Totaro e i Guarracini, che faranno scatenare il pubblico con tarantella e canti popolari, riscoprendo le radici delle tradizioni locali.

L'apertura della serata sarà affidata a quattro giovanissimi talenti della crew Paradise Studios: Gaiè, Noyezno, Cristina Manzo e Undi11ci. Questa scelta dà voce al futuro del quartiere, creando sinergia tra nuove generazioni e artisti.

Il progetto RESTA per la rigenerazione urbana

L'iniziativa rientra nel progetto RESTA (Rigenerazione Economica Sociale e Territoriale Attiva), cofinanziato dall'Unione Europea (Fondo Sociale Europeo Plus, Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027). Promosso dal Comune di Napoli e gestito da Arci Mediterraneo con Callysto, RESTA si basa su un principio: la vera rigenerazione urbana non si realizza solo con interventi strutturali, ma restituendo valore sociale e culturale agli spazi, coinvolgendo chi li vive e trasformandoli in centri vitali.

Coinvolgimento e obiettivi comunitari

L'evento intende favorire la riappropriazione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, invitando a riscoprire e vivere il proprio territorio. La scelta di dare spazio ai giovani artisti locali evidenzia l'investimento sulle nuove generazioni, riconoscendo il loro ruolo nel plasmare il futuro del quartiere. Attraverso la creazione di sinergie tra passato e futuro, l'iniziativa rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Questo appuntamento è un esempio di come cultura e partecipazione possano contribuire alla trasformazione positiva degli spazi urbani, generando benefici duraturi.