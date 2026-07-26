San Vigilio di Marebbe, nel cuore dell’Alta Badia e ai margini del Parco naturale Fanes-Senes-Braies, è destinazione sostenibile secondo lo standard internazionale GSTC. La località promuove uno sviluppo equilibrato e rispettoso dell’ambiente e della cultura locale. Il parco, celebre per il Lago di Braies, è un importante scrigno di biodiversità. Il naturalista David Vallazza evidenzia come le montagne siano l’ultimo baluardo di biodiversità e detengano un primato mondiale di piante fiorite.

Il Parco naturale Fanes-Senes-Braies si distingue per vallate silenziose, formazioni rocciose e peculiarità botaniche e geologiche che attraggono scienziati.

Matteo Rubatscher, responsabile del Centro visite, ne evidenzia l'importanza mondiale. La crescente pressione turistica sull’Alta Via 1 delle Dolomiti richiede responsabilità individuale: gli "hotspot" sono problematici e un comportamento responsabile è cruciale.

Turismo Lento e Identità Ladina

San Vigilio promuove un modello di turismo lento. I sentieri del Parco di Fanes invitano a esplorazioni, distanti dal turismo mordi-e-fuggi. I controlli di sostenibilità, illustrati dal valutatore Daniele Candreva, verificano lo sviluppo territoriale a 360 gradi: etica, sociale, assenza di discriminazioni e supporto all’imprenditoria locale.

Parallelamente, l’Alta Badia valorizza la cultura ladina. Gabriel Prada ha creato l’associazione Yog•Amiga, proponendo yoga in una yurta nomade.

L’agricoltore Rolando Erlacher del maso Corcela evidenzia impegno e passione per mantenere vivi i valori culturali e familiari.

Gastronomia e Accoglienza Ladina

Le locande storiche dell’Alta Badia onorano la tradizione gastronomica ladina. Il Taibon 1885 propone tagliolini di sanguinaccio; il Fana Ladina serve ‘tutres’ di ricotta e crauti e ‘canci mori’ al ragù. L’esperienza è arricchita dalla vista e dall’accoglienza tipica del maso Soleseid.

L’identità ladina si riflette nell’ospitalità. Markus Promberger, direttore dell’hotel AMA Stay, ha introdotto la formula della ‘workation’ per un pubblico giovane, interessato a soggiorni e cultura locale. L’obiettivo è costruire una comunità dove ospiti e residenti si incontrano e scambiano idee grazie a spazi di co-working.

Eventi culturali e passeggiate notturne sulle leggende dei Fanes mantengono vivo il patrimonio narrativo locale. Queste iniziative mirano a proteggere la biodiversità, promuovere il rispetto e garantire la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni, affinché il respiro della montagna possa essere udito da chi verrà dopo.