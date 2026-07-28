La Val Badia, incastonata nel cuore delle Dolomiti, si propone come un’alternativa equilibrata e sostenibile al turismo di massa che spesso si concentra sul celebre lago di Braies. In questo contesto, San Vigilio di Marebbe emerge come un modello virtuoso di turismo lento e responsabile. Immersa nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies, questa località si distingue per il suo profondo impegno nella tutela ambientale e nella promozione di valori etici e di sostenibilità, come testimoniato dalla prestigiosa certificazione internazionale GSTC (Global Sustainable Tourism Council), che ne attesta l'aderenza a rigorosi criteri ambientali, sociali ed economici.

Il territorio del parco vanta una biodiversità eccezionale, dove è possibile ammirare camosci e specie botaniche uniche a livello mondiale. I sentieri meno battuti nei pressi di Fanes e Senes rivelano la natura ancora selvaggia del luogo, lontana dall'affollamento che caratterizza l'area del lago di Braies e l'Alta Via 1. Tuttavia, questo ecosistema fragile è costantemente minacciato dal rischio di sovraffollamenti e da pratiche non responsabili, quali i campeggi vietati, una problematica in crescita secondo le osservazioni locali.

Esperienze autentiche tra natura, scienza e cultura ladina

I percorsi escursionistici attorno a San Vigilio di Marebbe offrono l'opportunità di esplorare ambienti di notevole interesse geologico, oggetto di studio da parte di scienziati per le loro formazioni uniche.

La cultura ladina, profondamente radicata nella valle, è preservata e valorizzata da figure come Gabriel Prada, fondatore dell'associazione Yog•Amiga, che propone lezioni di yoga immerse nella natura, e da Rolando Erlacher, un produttore che difende i saperi tradizionali e la biodiversità attraverso la produzione di formaggi caprini. Le locande storiche, tra cui Taibon 1885 e Fana Ladina, invitano a scoprire le autentiche ricette del territorio, dai tagliolini al sanguinaccio ai tipici tutres di ricotta e crauti, fino ai canci mori al ragù. Dal maso Soleseid, infine, si può godere di una vista impagabile sulla valle.

L'approccio al turismo responsabile si manifesta anche nell'ospitalità innovativa.

La struttura AMA Stay di Markus Promberger promuove la formula della "workation", incoraggiando i giovani viaggiatori a prolungare la loro permanenza e a integrarsi nella vita della comunità locale, grazie a spazi di coworking e servizi condivisi. Questa visione, come sottolineato dalle voci locali, è fondamentale per "preservare il respiro della montagna" per le generazioni future.

Gestione sostenibile e futuro del turismo alpino

Il Parco Fanes-Senes-Braies, celebre per la sua ricca biodiversità e i suoi ambienti alpini incontaminati, si estende su oltre 25.000 ettari tra le province di Bolzano e Belluno. L'importanza di una gestione equilibrata dei flussi turistici è stata evidenziata anche dalle recenti normative adottate per il lago di Braies: negli ultimi anni, in particolare durante l'alta stagione estiva, l'accesso è stato regolamentato tramite prenotazione online e limitazioni per le auto private, al fine di contenere il sovraffollamento e proteggere un ecosistema particolarmente sensibile e minacciato dal turismo intensivo.

Questi provvedimenti si inseriscono in una visione più ampia, condivisa anche dagli operatori di San Vigilio di Marebbe, che mira a privilegiare esperienze lente, sostenibili e rispettose del territorio. Attraverso attività che favoriscono l'interazione tra ospiti e comunità, la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della cultura ladina e la promozione di pratiche ecologicamente responsabili, la Val Badia e il Parco Fanes-Senes-Braies si affermano come un modello avanzato di turismo alpino. In questo modo, il profondo legame con la natura e la montagna potrà essere tramandato alle future generazioni.