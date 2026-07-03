Stefania Sandrelli, icona indiscussa del cinema italiano, ha annunciato il suo ultimo film sul grande schermo, che la vedrà recitare al fianco di Paola Cortellesi, una delle figure più apprezzate e influenti del panorama cinematografico attuale. L’attrice, la cui carriera ha profondamente segnato la storia del cinema nazionale, ha rivelato questa decisione significativa durante un incontro pubblico. Ha espresso chiaramente la volontà di concludere la sua lunga e gloriosa esperienza davanti alla macchina da presa con questo progetto, per poi dedicarsi al teatro.

“Farò questo film con Paola Cortellesi e ho già deciso che sarà l’ultimo per il cinema. Poi vorrei tornare al teatro”, ha dichiarato Sandrelli, delineando con parole precise il suo nuovo e definitivo orientamento artistico.

L’annuncio giunge a conclusione di una lunga intervista in cui Sandrelli, pluripremiata nel corso della sua illustre vita professionale, ha descritto un profondo cambiamento nelle sue ambizioni personali. Dopo decenni di successi e ruoli iconici che l'hanno resa celebre, l’artista sente di aver concluso il suo percorso cinematografico, ma non esclude affatto nuove e stimolanti avventure sulle scene teatrali. L’interprete non ha fornito dettagli approfonditi sul film in arrivo, limitandosi a confermare la presenza di Cortellesi come coprotagonista e il suo desiderio che questa esperienza rappresenti un vero e proprio congedo dal cinema, pur mantenendo aperta la possibilità di esplorare altri linguaggi espressivi in futuro.

L'addio al cinema: una scelta ponderata e nuove prospettive

Sandrelli ha spiegato di essersi interrogata a lungo sull’opportunità di proseguire la sua carriera cinematografica. Nonostante le numerose e interessanti proposte ricevute, l'attrice sente che il momento è maturo per lasciare spazio alle nuove generazioni di talenti e per dedicarsi con rinnovato entusiasmo ad altre forme artistiche. “Mi piacerebbe tanto tornare, magari, a fare teatro, ma il cinema è stato il mio grande amore e ora sento di potermi fermare con serenità”, ha affermato. Questo addio al cinema, dunque, si configura più come una scelta ponderata e consapevole che come una fuga, inserendosi in un’ottica di profonda evoluzione artistica e personale.

La sua decisione, tuttavia, non interrompe il legame indissolubile con il mondo dello spettacolo, lasciando la porta aperta a futuri e promettenti progetti sulle scene teatrali.

Il sodalizio con Paola Cortellesi e la tradizione cinematografica

Sebbene i dettagli specifici del nuovo film – come titolo, regia e produzione – non siano ancora stati resi noti, la presenza di Paola Cortellesi al fianco di Sandrelli sottolinea la volontà di quest'ultima di chiudere il proprio percorso cinematografico in grande stile. La scelta ricade su un'attrice che ha saputo ritagliarsi uno spazio centrale e riconosciuto nel cinema contemporaneo. Cortellesi, oltre a essere una delle interpreti più amate dal pubblico, è universalmente riconosciuta per il suo eclettismo artistico e per la sua straordinaria capacità di affrontare con eguale maestria sia la commedia che ruoli drammatici.

Dal canto suo, Sandrelli ha attraversato e interpretato tutte le stagioni del cinema italiano, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, collezionando prestigiosi premi e riconoscimenti sia in Italia che a livello internazionale, consolidando la sua posizione di vera e propria leggenda del cinema.

Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sul progetto né sulla tempistica di realizzazione del film annunciato. La notizia resta circoscritta alle dichiarazioni rilasciate direttamente dall’attrice, in attesa di sviluppi futuri.