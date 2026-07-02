La direttrice artistica del Teatro Sannazaro, Lara Sansone, ha presentato la nuova stagione teatrale, che sarà ospitata temporaneamente presso il Mediterraneo e il TINy. L'annuncio giunge a poco più di un mese dal grave incendio che ha devastato la storica sede del teatro, costringendo la compagnia a una completa riorganizzazione della programmazione e delle location. Sansone ha espresso una ferma determinazione: «Questa stagione si deve salvare in nome del lavoro di tanti artisti e maestranze che popolano le stagioni nostre da molto tempo. Tanti spettacoli, tante generazioni a confronto per un cartellone ricchissimo.

Abbiamo voluto dare una risposta concreta, fattiva, appena ne abbiamo avuto l'opportunità perché l'arte deve andare avanti, perché non esiste fuoco che possa distruggere l'amore che abbiamo per questo mestiere.»

La ripartenza della stagione vedrà in scena il celebre Caffè Chantant, uno degli spettacoli simbolo del Teatro Sannazaro. Sansone ha sottolineato la natura della sfida: «Si ricomincerà proprio da dove ci siamo fermati, dal nostro Caffè Chantant, sarà una sfida importante perché il luogo è nuovo, è tutto da ripensare ma ci saranno le stesse atmosfere che noi portiamo da sempre avanti. Noi abbiamo perso tutto però con grande forza e tenacia, nel nome del teatro, ricostruiamo piano piano.

Adesso è arrivato il tempo di rispondere a quelli che hanno perso il lavoro come noi e che devono andare avanti.» Il programma è ricco di progetti e spettacoli, evidenziando la necessità di strutture adeguate e di un pubblico numeroso per sostenere le attività. «Noi proveremo a ritornare al centro della scena anche in posti diversi. Il cuore e l'anima sono gli stessi.»

Il futuro del Sannazaro tra acquisizione e nuove sedi

Il Teatro Sannazaro è stato gravemente danneggiato dall'incendio divampato il 17 febbraio 2026. In seguito al disastro, Salvatore Vanorio, che gestisce il teatro insieme a Lara Sansone, ha confermato che la struttura sarà acquisita dal Ministero della Cultura, come già annunciato dal ministro Alessandro Giuli.

Vanorio ha ribadito l'importanza di un investimento che, a suo dire, vedrà il valore del teatro triplicare in futuro. Ha inoltre precisato che, in attesa della ricostruzione, è indispensabile trovare una casa temporanea per la compagnia, al fine di garantire la continuità degli spettacoli e tutelare artisti e lavoratori.

Per quanto riguarda le soluzioni provvisorie, Vanorio ha annunciato di aver declinato le offerte del teatro Mediterraneo (proposta dal Comune di Napoli) e di una stagione itinerante con disponibilità settimanale al Mercadante. L'ipotesi più concreta e attualmente in fase di trattativa resta quella del Teatrino di Corte di Palazzo Reale, per la quale il ministro Giuli si sta attivamente adoperando.

In questo contesto di rinascita, è stato costituito il Comitato per il Sannazaro, presieduto da Lara Sansone e, in veste onoraria, dallo scrittore Maurizio de Giovanni.

Il Comitato per il Sannazaro: forza e determinazione per la rinascita

Il Comitato per il Sannazaro è nato con l'obiettivo di coordinare le iniziative a sostegno del teatro dopo l'incendio. Lara Sansone ha espresso profonda gratitudine verso le istituzioni per il supporto ricevuto, ribadendo la ferma determinazione a garantire un futuro lavorativo a tutti i membri della grande famiglia del Sannazaro. «Siamo grati a tutti i rappresentanti delle istituzioni per quanto stanno facendo – ha dichiarato Sansone – Dal nostro canto speriamo quanto prima di trovare una casa dove riuscire a garantire il lavoro a tutti quanti compongono la grande famiglia del Sannazaro.

Noi non abbiamo più nulla, ma bisogna avere forza e determinazione e non ci mancano.» L'acquisizione ministeriale e l'impegno del Comitato rappresentano passi cruciali per la salvaguardia di questa storica realtà teatrale partenopea e per il mantenimento del suo legame vitale con il pubblico e la città di Napoli.