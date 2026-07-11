Amadeus ha rievocato con profonda emozione la serata del 10 febbraio 2023, quando Peppino di Capri ricevette il Premio Città di Sanremo alla carriera sul palco del Teatro Ariston. Un momento definito dal conduttore "bellissimo, magico", denso di gratitudine e commozione. Nonostante le precarie condizioni di salute dell'artista, Amadeus insistette affinché fosse omaggiato sul palco, e non seduto in platea. "Peppino deve essere sul palco," ha dichiarato il conduttore, "non va omaggiato seduto in prima fila. Dobbiamo essere fiduciosi."

L'esibizione intensa, forse l'ultima di fronte al grande pubblico televisivo, vide l'intero Ariston unirsi in coro per accompagnare il celebre cantante.

Amadeus ha raccontato di aver chiesto a Peppino: "Te la senti? Vuoi esibirsi?", ricevendo un "certamente" come risposta. Sul palco, l'artista si trasformò: "era un'altra persona rispetto a un'ora prima. La voglia di cantare... mi commossi anch'io, perché ero felice che si fosse goduto quel momento così speciale, che meritava davvero." Il conduttore ha ringraziato Pasquale Mammaro, manager e amico di Peppino, per il supporto cruciale nel rendere possibile l'impresa.

Peppino di Capri: record e canzoni all'Ariston

Pioniere della musica leggera italiana e presenza storica al Festival di Sanremo, Peppino di Capri vanta un primato indelebile: ben quindici partecipazioni alla kermesse canora e due vittorie (nel 1973 e nel 1976).

Durante l'omaggio del 2023, ha emozionato il pubblico eseguendo la sua celebre "Champagne" al pianoforte e, incoraggiato dall'affetto dei presenti e dal supporto diretto di Amadeus e Gianni Morandi, ha accennato a cappella "Un grande amore e niente più". La sua performance fu accolta da una standing ovation, a testimonianza dell'enorme apprezzamento e dell'affetto che il pubblico e i colleghi nutrono nei suoi confronti. Il premio consegnato ha simboleggiato il riconoscimento di una carriera straordinaria che ha costellato decenni di musica italiana, veicolando emozioni e ricordi per intere generazioni.

L'eredità artistica e il legame con Sanremo

Peppino di Capri, nome d'arte di Giuseppe Faiella, ha mantenuto un rapporto privilegiato con il Festival di Sanremo, divenendone uno dei protagonisti più amati e longevi.

La sua ultima esibizione pubblica, vividamente ricordata da Amadeus, ha rappresentato per molti spettatori un addio sentito e partecipato, un tributo collettivo alla sua immensa storia artistica. L'artista fu accolto con particolare calore non solo per i grandi successi che hanno segnato la musica italiana – tra i più noti "Champagne", "Un grande amore e niente più", "Roberta", "Let's twist again" – ma anche per il suo esempio umano e professionale, fatto di eleganza, tenacia e una profonda passione per l'arte. L'omaggio dell'edizione 2023 del Festival ha offerto l'occasione per ripercorrere, insieme al pubblico dell'Ariston, le tappe più significative della carriera di Peppino di Capri, sottolineando il valore duraturo della sua musica nel patrimonio culturale italiano.

La serata del 10 febbraio resta impressa come uno degli ultimi momenti di celebrazione pubblica per l'artista, avvenuta in un luogo simbolico dove storia e memoria si intrecciano, unendo passato e presente della canzone italiana.