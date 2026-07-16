Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a una svolta significativa, con l'introduzione di un regolamento profondamente rinnovato. La principale novità è l'abolizione della storica sezione Nuove Proposte: il vincitore di Sanremo Giovani accederà infatti direttamente alla prestigiosa gara dei Big. Questa decisione, ora ufficializzata, rappresenta un cambiamento strutturale importante per la manifestazione musicale più seguita in Italia. La formula rinnovata, voluta dalla direzione artistica di Stefano De Martino, mira a integrare e valorizzare subito i talenti emergenti nella competizione principale.

La nuova formula del festival, ideata sotto la direzione artistica di Stefano De Martino, prevede che tutti gli artisti della categoria Big si esibiscano sul palco ogni sera. Un'altra innovazione di rilievo è l'introduzione della serata ‘Performance’, che non solo arricchirà lo spettacolo, ma avrà anche il compito cruciale di selezionare il rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest. Questa strategia mira a rendere il festival più dinamico e competitivo, eliminando la distinzione tra artisti affermati e nuove leve e favorendo un confronto diretto. Il meccanismo di integrazione dei giovani nella gara principale ha già dimostrato la sua efficacia in edizioni passate, lanciando nomi di successo come Mahmood, Tananai e Clara, impostisi dalla categoria giovanile.

Sanremo Giovani: la selezione e il favore dei discografici

Per la selezione di Sanremo Giovani, è stato stabilito che i finalisti che si sfideranno per l'accesso diretto tra i Big saranno sei: tre da Area Sanremo e tre scelti dalla commissione musicale guidata da Stefano De Martino. La finale di Sanremo Giovani si terrà il 18 dicembre in prima serata su Rai1. Il format preciso della selezione non è ancora noto, ma si ipotizza possa essere ospitato nell'access prime time, dove De Martino è già protagonista con 'Affari Tuoi'. L'ingresso diretto del vincitore tra i Big è stato accolto positivamente dal settore discografico, che da tempo auspicava questa formula per valorizzare i nuovi talenti.

La sceltadi eliminare la sezione Nuove Proposte e di integrare i giovani artisti direttamente tra i Big rappresenta un chiaro segnale di apertura e rinnovamento per il Festival di Sanremo.

Questa decisione conferma la volontà di offrire maggiori opportunità e visibilità ai nuovi protagonisti della musica italiana, consolidando il ruolo del festival come trampolino di lancio per le future stelle del panorama musicale.