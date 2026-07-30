Un trionfo di pubblico ha salutato la conclusione della stagione estiva 2026 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ha registrato il tutto esaurito per tutti gli otto concerti in cartellone. L'evento ha segnato un atteso e significativo ritorno ufficiale alla Basilica di Massenzio a Roma, dopo ben 47 anni di assenza. La rassegna, svoltasi con grande successo dal 2 al 29 luglio, ha trasformato il suggestivo sito all’interno del Parco Archeologico del Colosseo in un palcoscenico d'eccezione, dimostrando un imponente impegno produttivo e un eccezionale riscontro da parte del pubblico.

Il programma musicale è stato caratterizzato da una ricca commistione di generi, spaziando dalla musica per film alla danza contemporanea e alla musica hip-hop, riuscendo così ad attrarre un pubblico eterogeneo, che ha affiancato gli spettatori ormai habitué di Santa Cecilia. La stagione ha visto protagonisti il Coro e l’Orchestra dell’Accademia, affiancati da un’ampia rete di ospiti di prestigio. Tra questi, la giovanissima musicista Martina Meola, l’Orchestra dei Conservatori e il rinomato ensemble Concerto Köln, a cui è stato affidato l'onore del concerto di chiusura.

Un'organizzazione impeccabile per un'esperienza indimenticabile

Il successo sul campo è stato il frutto di un meticoloso lavoro dietro le quinte, che ha coinvolto ben dodici ditte esterne.

Queste hanno curato ogni dettaglio, dalla costruzione di un imponente palcoscenico di 250 metri quadrati alla gestione avanzata degli impianti elettrici, delle torri luce e dell'intero comparto audio. Data la natura all’aperto dello spazio, è stato implementato un innovativo sistema di diffusione sonora, progettato su misura per ottimizzare l’acustica e garantire un’esperienza d’ascolto di altissima qualità. L'attenzione al pubblico si è estesa anche ai servizi: l’organizzazione ha predisposto un comodo servizio bar e un efficiente sistema di navette tramite minicar per agevolare la salita del Clivo di Venere, un'iniziativa particolarmente apprezzata dal pubblico con necessità di supporto alla mobilità.

Il gran finale barocco con Concerto Köln e le prospettive per il futuro

Il sipario sulla stagione 2026 è calato il 29 luglio con l'attesissimo concerto dell'ensemble tedesco Concerto Köln. Questa formazione, specializzata nella musica barocca e celebre a livello internazionale per la sua prassi esecutiva storicamente informata su strumenti originali, ha offerto una serata memorabile. Il programma, intitolato “Musiche per la Corona. Händel e le grandi feste barocche sul Tamigi”, ha immerso il pubblico nei suoni autentici e brillanti dei capolavori di Georg Friedrich Händel e Antonio Vivaldi. Tra i brani eseguiti, le celebri Suite n. 2 e n. 3 dalla Musica sull’acqua di Händel, intervallate dalla Sinfonia per archi dall’opera L'Olimpiade di Vivaldi e dal Concerto grosso op.

3 n. 2 di Händel. La seconda parte ha visto l'esecuzione della sinfonia L’arrivo della regina di Saba (tratto dall’oratorio Solomon), la Sinfonia HWV 339, il concerto La tempesta di mare di Vivaldi e, nel gran finale, la maestosa Musica per i reali fuochi d’artificio di Händel. Fondato a Colonia nel 1985, il Concerto Köln è composto da giovani diplomati provenienti da conservatori di tutta Europa, e la sua presenza ha impreziosito ulteriormente la rassegna.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che “in questo primo anno nella nuova sede estiva l’intera struttura istituzionale è stata operativa quotidianamente a pieno regime”. Guardando già al futuro, l'Accademia ha annunciato un ambizioso progetto per l’estate 2027: l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Ludwig van Beethoven.

Questo evento speciale celebrerà l’anniversario del grande compositore tedesco e si terrà in una sede ulteriormente rinnovata, promettendo servizi ancora più calibrati sulle esigenze degli spettatori, a conferma di un progetto destinato a crescere e consolidarsi nei prossimi anni.