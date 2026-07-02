L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha presentato il 2 luglio 2026, nell’area archeologica di Massenzio a Roma, uno spettacolo unico che ha fuso la musica di Antonio Vivaldi con la street dance. L’evento, parte della rassegna estiva “Racconti in tempo di pace”, ha offerto una reinterpretazione innovativa de “Le Quattro Stagioni”, il celebre ciclo di concerti vivaldiani, proposto in versione hip hop con le coreografie della compagnia Urban Theory.

La serata è stata un esempio di contaminazione artistica, unendo la musica barocca eseguita dall’Orchestra di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Luigi Piovano e con il violinista Andrea Obiso come solista, alla potente presenza scenica dei ballerini hip hop.

Il progetto “Vivaldi Hip-Hop” mirava a “sperimentare nuovi linguaggi scenici, mantenendo il rispetto assoluto per la scrittura originale di Vivaldi”, come sottolineato dal direttore Piovano. La compagnia Urban Theory, riconosciuta a livello internazionale, ha creato una narrazione coreografica ispirata ai tempi e ai colori delle stagioni vivaldiane, generando un evento dal forte impatto visivo.

Classico e contemporaneo: un dialogo a Massenzio

L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale estivo di Massenzio, sito archeologico simbolo della Roma antica, trasformato in suggestivo palcoscenico all’aperto. “Le Quattro Stagioni Hip Hop” rappresenta un modello di incontro fra generi diversi, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più giovane e avvicinarlo sia al repertorio classico sia ai nuovi linguaggi urbani.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione, mostrando l’orchestra in una stimolante sfida interpretativa e la compagnia Urban Theory come ponte tra culture artistiche differenti.

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1908, è un pilastro della musica sinfonica italiana. Rinomata per il suo alto livello artistico e la capacità di innovare, propone regolarmente collaborazioni trasversali come quella realizzata a Massenzio. Il violinista Andrea Obiso, solista della serata, è un membro di spicco dell’orchestra e vanta ampio riconoscimento internazionale.

L'Accademia di Santa Cecilia nella storica cornice di Massenzio

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede a Roma, ospita una delle orchestre stabili più antiche del mondo.

Nel corso della sua storia, ha portato in scena grandi opere classiche e contemporanee, collaborando con direttori e solisti di prestigio. L’area archeologica di Massenzio, sull’Appia Antica, comprende il Mausoleo, la Villa e il Circo di Massenzio del IV secolo. Questo luogo storico, scelto per la rassegna estiva, coniuga la dimensione millenaria con la vocazione all’innovazione, offrendo una cornice suggestiva per eventi culturali di alto profilo.

La sinergia tra l’Orchestra di Santa Cecilia e la compagnia Urban Theory, nello spettacolo dedicato a Vivaldi, ha aperto nuove prospettive sul dialogo fra i linguaggi artistici, unendo la storia di Roma all’energia della street dance contemporanea.