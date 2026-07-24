Santa Teresa Gallura si prepara ad accogliere la sesta edizione di 'Danza nel Vento', un prestigioso gala internazionale di danza classica. L'evento illuminerà Piazza Vittorio Emanuele domenica 26 luglio alle ore 21:30, portando in Sardegna un parterre di grandi talenti e giovani promesse. Artisti dai più rinomati teatri internazionali si esibiranno in una serata condotta dalla ballerina Giulia Pauselli, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma 'Amici'.

Il palcoscenico di 'Danza nel Vento' vedrà esibirsi un cast di stelle di fama mondiale.

Tra i nomi di spicco, la star internazionale Osiel Gouneo e le prime ballerine Violetta Keller e Maria Baranova del Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera. Faranno ritorno anche Simone Repele e Sasha Riva, già protagonisti della cerimonia di apertura delle recenti Olimpiadi. Dalla scena olandese, la talentuosa prima ballerina Jessica Xuan del Dutch National Ballet di Amsterdam sarà affiancata dal solista Vsevolod Maievskyi, mentre dall’Opera di Parigi arriverà Alexander Maryianowski. L'eccellenza artistica si unirà all'alta formazione: sabato 25 luglio, il giorno precedente il gala, si terrà una masterclass esclusiva curata dalla celebre maestra Alessandra Celentano.

Un Ponte con lo Youth American Grand Prix

Questa edizione di 'Danza nel Vento' si arricchisce di un significativo riconoscimento, diventando partner ufficiale dello Youth American Grand Prix (YAGP). Si tratta del più grande concorso internazionale di danza classica e del più importante programma di borse di studio senza scopo di lucro al mondo, fondato da Larissa e Gennady Saveliev del Bolshoi Ballet. Questa collaborazione sottolinea l'impegno del gala nella promozione e nel sostegno delle nuove generazioni di ballerini. Il pubblico avrà l'opportunità di ammirare le esibizioni dei giovanissimi talenti Kamilla Latifi e Nali Dobrin, selezionati nell'ambito dello YAGP.

Direzione Artistica e Sostegno Istituzionale

Il successo di 'Danza nel Vento' è frutto della visione e della direzione artistica di Rossella Cardo. L'iniziativa è realizzata grazie al prezioso patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura e al sostegno del Gruppo Delphina. L'evento si conferma un appuntamento cruciale per la valorizzazione della danza classica in Sardegna, offrendo al pubblico performance di alto livello e ai giovani ballerini momenti di formazione e crescita con maestri internazionali.