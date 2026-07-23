Sarah Toscano, vincitrice di Amici e ora anche apprezzata attrice, è stata protagonista al Giffoni Film Festival il 23 luglio 2026. L'artista ha ripercorso le tappe della sua carriera, dal trionfo nel talent show al debutto cinematografico nel film "Non abbiamo bisogno di parole", rilettura italiana de "La famiglia Belier" diretta da Luca Ribuoli. Davanti a una platea gremita di giovani, Toscano ha confessato di essere "innamorata della musica fin da piccola" e di non aver mai immaginato di trasformare questa passione in una professione. "Sto facendo tante date, tantissime cose e sono tanto in giro, quindi casa la vedo per un poco.

Però è bellissimo", ha dichiarato, descrivendo l'intensità del suo attuale percorso artistico.

L'esperienza sul set, dove interpreta il ruolo di Elettra, non è stata priva di sfide per la giovane. "Quando canto sento tanto quello che sto dicendo. Nel momento in cui lo fai recitando è diverso, ti devi immedesimare in una situazione che non hai vissuto", ha spiegato. Un punto di svolta è arrivato quando si è sentita "Elettra, la ragazza che interpretavo, e da lì è venuto tutto più facilmente". Tra gli aneddoti, Toscano ha raccontato la sua prima scena: "Portavo Martina sulla bici e sono caduta. Prima scena in assoluto che faccio in un film e sono caduta dalla bici! È stato molto imbarazzante, ma al regista è piaciuta tanto quella scena e ha deciso di tenerla".

Significativo anche l'apprendimento della lingua dei segni in tre mesi, una competenza acquisita per esigenze di copione che l'ha portata a conoscere l'identità "molto forte" dei sordi.

Dalla musica al cinema: nuovi orizzonti per Sarah Toscano

Al Giffoni, Sarah Toscano è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno intonato le sue canzoni durante l'incontro e il concerto serale in piazza Fratelli Lumière. L'artista ha confermato il suo desiderio di proseguire nel mondo della recitazione: "Sarebbe bello rifare un film, per il momento non ho niente in ballo, ma è una cosa che mi piacerebbe riprovare in un futuro". Per il prossimo ruolo, Toscano cerca una sfida che la porti "fuori dalla mia comfort zone", magari interpretando la "cattiva" del film.

Il successo di "Non abbiamo bisogno di parole" su Netflix è stato notevole, con 16,5 milioni di ore viste nei primi mesi. Toscano ha espresso grande soddisfazione per questo esordio cinematografico, definendolo un inizio ideale.

Talent show, consigli ai giovani e aspirazioni future

Durante l'incontro, Sarah Toscano ha difeso il valore dei talent show, sottolineando un "pregiudizio" su questi format. "Le persone criticano tanto questa cosa, perché è come se tu avessi saltato dei passaggi. Non è così. Per me è stato fondamentale. L'importante è poi farsi valere dopo, continuare per la propria strada e anzi salire sempre di più", ha affermato. Rivolgendosi ai ragazzi, ha offerto un consiglio prezioso: "È fondamentale buttarsi e sbagliare.

Se non provi, vivrai con il rimpianto del non aver neanche provato". Ha anche affrontato il tema del body shaming, spiegando che "i commenti estetici sono quelli che fanno più male", ma è essenziale "passarci sopra, evitare di ascoltare le persone perché le persone sono tanto invidiose e avranno sempre da criticare... quindi andare avanti, superare, tapparsi le orecchie e andare di più per la propria strada”. Guardando al futuro, Toscano ha espresso curiosità per l'approccio di Stefano De Martino a Sanremo e il desiderio di una collaborazione musicale con Angelina Mango.

Tra le sue aspirazioni professionali, Sarah Toscano non ha nascosto obiettivi ambiziosi, sognando di "Vincere il Festival di Sanremo, un Oscar o un David di Donatello".

La giornata al Giffoni Film Festival si è conclusa con un grande concerto in piazza Fratelli Lumière, un momento di musica ed energia che ha consolidato il suo percorso artistico e il suo ruolo di voce emergente nella scena italiana.