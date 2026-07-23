Al Giffoni Film Festival, la giovane Sarah Toscano ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. L'artista, nota per la partecipazione ad Amici e il debutto come attrice nel film 'Non abbiamo bisogno di parole' di Luca Ribuoli, ha rivelato di essere "innamorata della musica fin da piccola", un amore che non l'aveva mai portata a immaginare "di poter fare questo proprio come lavoro". Attualmente, Sarah vive un periodo di intenso impegno, tra concerti e attività. "Sto facendo tante date, tantissime cose, sono tanto in giro, quindi casa la vedo per un poco.

Però è bellissimo", ha raccontato, esprimendo la sua gioia per il percorso intrapreso.

L'Esperienza Cinematografica e il Sogno di un Ruolo "Cattivo"

L'esperienza sul set ha rappresentato per Sarah Toscano una sfida, diversa dall'immediatezza del canto. "Quando canto sento tanto quello che sto dicendo. Nel momento in cui lo fai recitando è diverso, ti devi immedesimare in una situazione che non hai vissuto", ha spiegato. L'immersione nel personaggio è avvenuta: "Ma è arrivato un momento in cui mi sentivo Elettra, la ragazza che interpretavo, e da lì è venuto tutto più facilmente". Un aneddoto sulla prima scena: "Portavo Martina sulla bici e sono caduta. Prima scena in assoluto che faccio in un film e sono caduta dalla bici!

È stato molto imbarazzante, ma al regista è piaciuta tanto quella scena e ha deciso di tenerla". Cruciale per il ruolo è stato l'apprendimento della lingua dei segni, esperienza che le ha fatto conoscere la "forte identità" delle persone sorde. Per il futuro, Sarah desidera esplorare nuove sfumature recitative, sognando un ruolo che la porti fuori dalla sua comfort zone. "Ora vorrei andare fuori dalla mia comfort zone, magari fare la ‘cattiva’ del film", ha rivelato con un sorriso, misurandosi con ruoli complessi.

Musica, Talent Show e Nuovi Brani in Arrivo

Durante l'incontro, Sarah Toscano ha difeso il valore dei talent show come Amici. "Penso che ci sia un po’ un pregiudizio sui talent. Le persone criticano tanto questa cosa, perché è come se tu avessi saltato dei passaggi.

Non è così. Per me è stato fondamentale", ha affermato, sottolineandone il ruolo. E ha aggiunto: "L’importante è poi farsi valere dopo, continuare per la propria strada e anzi salire sempre di più". Ai giovani aspiranti artisti, ha consigliato di "non aver paura di provare". "È fondamentale – ha assicurato – buttarsi e sbagliare. Se non provi, vivrai con il rimpianto del non aver neanche provato". Sul fronte musicale, Sarah ha confermato di essere attivamente impegnata nella scrittura di nuova musica, annunciando che "presto arriveranno nuove canzoni". Tra i suoi brani recenti, spiccano 'Atlantide', legato all'esperienza cinematografica, e il precedente singolo 'Met Gala'.

Prospettive Future e Desideri di Collaborazione

L'artista ha espresso vivo interesse per le evoluzioni del panorama musicale e televisivo italiano. Curiosa per le novità diSanremo e il meccanismo di selezione Eurovision. Tra i desideri professionali, Sarah Toscano ha rivelato una propensione per le collaborazioni artistiche. "Sarebbe molto bello fare un pezzo con lei", ha dichiarato, riferendosi a Angelina Mango. Curiosa per l'approccio di Stefano De Martino a Sanremo, attenta al mondo dello spettacolo.