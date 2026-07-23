Sarah Toscano è stata la protagonista di un incontro molto partecipato con i giovani al Giffoni Film Festival, dove ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. Dalla fortunata esperienza ad Amici al suo debutto come attrice nel film 'Non abbiamo bisogno di parole', diretto da Luca Ribuoli e rilettura italiana de 'La famiglia Belier', la giovane artista ha condiviso con il pubblico le sfide e le soddisfazioni del suo percorso professionale.

Appassionata di musica fin dall'infanzia, Toscano ha rivelato di non aver mai immaginato che potesse diventare la sua professione.

Attualmente, la sua agenda è fitta di impegni: “Sto facendo tante date, tantissime cose sono tanto in giro, quindi casa la vedo per un poco. Però è bellissimo”, ha raccontato. L'approccio alla recitazione, tuttavia, non è stato privo di difficoltà. “Quando canto sento tanto quello che sto dicendo. Nel momento in cui lo fai recitando è diverso, ti devi immedesimare in una situazione che non hai vissuto”, ha spiegato. Ha aggiunto, però, che “è arrivato un momento in cui mi sentivo Elettra, la ragazza che interpretavo, e da lì è venuto tutto più facilmente”, segnando un punto di svolta nella sua interpretazione.

Esperienze tra set e musica

Tra gli aneddoti più curiosi condivisi da Sarah Toscano, spicca il racconto della sua prima scena in assoluto sul set cinematografico: “Portavo Martina sulla bici e sono caduta.

Prima scena in assoluto che faccio in un film e sono caduta dalla bici!”. L'episodio, sebbene “molto imbarazzante” per lei, è stato apprezzato dal regista, che ha deciso di mantenerlo nel montaggio finale. Toscano ha inoltre evidenziato la complessità di apprendere la lingua dei segni in soli tre mesi per le esigenze del copione, esprimendo il desiderio di approfondire questa competenza in futuro. “I sordi hanno un’identità molto forte e io l’ho conosciuta grazie a questo film”, ha affermato, sottolineando l'importanza di tale esperienza.

La giovane artista ha manifestato il desiderio di tornare a recitare, esplorando magari ruoli diversi da quelli finora interpretati. “Questa volta facevo un personaggio particolarmente adatto, perché era una ragazza giovane che scopre la musica, che ha una famiglia dove si vogliono bene”, ha osservato.

Guardando al futuro, ha espresso il desiderio di “andare fuori dalla mia comfort zone, magari fare la ‘cattiva’ del film”, ha detto con un sorriso, rivelando la sua aspirazione a cimentarsi in personaggi più complessi e sfidanti.

Il valore dei talent e nuovi progetti

Ripercorrendo il successo ottenuto dopo la partecipazione ad Amici, Sarah Toscano ha difeso con convinzione il valore dei talent show. “Penso che ci sia un po’ un pregiudizio sui talent. Le persone criticano tanto questa cosa, perché è come se tu avessi saltato dei passaggi. Non è così. Per me è stato fondamentale”, ha dichiarato, evidenziando come queste piattaforme possano essere un trampolino di lancio cruciale. Ha poi aggiunto che “l’importante è poi farsi valere dopo, continuare per la propria strada e anzi salire sempre di più”.

Ai giovani che le chiedono consigli per intraprendere una carriera simile, suggerisce di non aver paura di provare: “È fondamentale buttarsi e sbagliare. Se non provi, vivrai con il rimpianto del non aver neanche provato”, ha assicurato, incoraggiando l'audacia e la perseveranza.

Oltre all’esperienza di Amici, anche la partecipazione a Sanremo è stata un momento significativo per l'artista. Sarah Toscano si è detta molto curiosa dell’approccio di Stefano De Martino e ha rivelato di essere aperta a una possibile collaborazione con Angelina Mango: “Sarebbe molto bello fare un pezzo con lei”, ha concluso, lasciando intravedere future prospettive artistiche.