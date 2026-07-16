Torna a Sarzana il Festival della Mente, giunto alla sua XXIII edizione, che si terrà dal 4 al 6 settembre. Quest'anno, il tema centrale della manifestazione sarà il fuoco, un elemento ricco di significati e spunti di riflessione. L'evento, promosso congiuntamente dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è diretto da Benedetta Marietti.

Il programma si preannuncia particolarmente intenso e variegato, con la partecipazione di oltre cinquanta relatori che animeranno ben trentaquattro eventi. Sono previsti inoltre nove appuntamenti specifici pensati per il pubblico più giovane e due workshop dedicati.

A testimonianza del forte impatto formativo e culturale del festival, circa duecentocinquanta studenti, provenienti da università e scuole superiori di tutta Italia, saranno attivamente coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento della rassegna.

Il Festival: un cuore pulsante per la città

La sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha sottolineato l'importanza del Festival della Mente come appuntamento che, anno dopo anno, riesce a raccontare l'anima più profonda della città. Migliaia di persone accorrono a Sarzana per "ascoltare, confrontarsi, scoprire e condividere il piacere del pensiero", ha affermato la sindaca, evidenziando come la vera forza dell'evento risieda nella sua capacità di unire le persone attraverso la cultura.

Anche Corradino, presidente della Fondazione Carispezia, ha ribadito il ruolo cruciale del festival quale spazio privilegiato di confronto culturale, specialmente in un'epoca caratterizzata da profonde trasformazioni. "La cultura è strumento fondamentale per interpretare la complessità del presente, alimentare il pensiero critico e rafforzare il senso di appartenenza", ha dichiarato Corradino, sottolineando la valenza strategica della manifestazione.

Il fuoco: tra simbolismo e programma scientifico

La direttrice Benedetta Marietti ha approfondito il significato del tema scelto, definendo il fuoco come un "elemento sacro" per eccellenza. Questo simbolo potente è portatore di vita e di morte, di purificazione e di distruzione, rappresentando un vero e proprio prisma attraverso cui si riflette la vocazione multidisciplinare del festival.

L'apertura del programma sarà affidata a una lectio magistralis di Paolo Benanti, che esplorerà il paradosso dell'intelligenza artificiale, vista come un "nuovo fuoco primordiale", e le sfide legate alla sua gestione responsabile. Numerosi saranno gli ospiti di rilievo che si alterneranno sul palco, tra cui il filosofo Pecere, il finalista del Premio Strega Nucci, la fisica Barsotti, lo scrittore Piccione, il professor Battiston e la biologa Bonfante. Un momento di grande attesa sarà la lectio di Alessandro Barbero, che tornerà sulla figura di San Francesco con un intervento dal titolo San Francesco e il fuoco. Anche Beatrice Del Bo offrirà il suo contributo con una riflessione intitolata Fuoco e fiamme. A completare l'offerta culturale, sono stati confermati gli apprezzati appuntamenti di extraFestival e ParallelaMente, che arricchiranno ulteriormente l'esperienza dei partecipanti.