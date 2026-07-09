Il 14 luglio, la città di Savigliano ospiterà la prima edizione del mercatino dei libri scolastici usati, un'iniziativa promossa da Oasi Giovani. L'appuntamento è fissato per le ore 17:30 presso il prestigioso Palazzo Longis. L'evento è specificamente rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori, con l'obiettivo primario di offrire un supporto concreto a famiglie e giovani in vista dell'imminente anno scolastico. Questa importante iniziativa nasce dalla sinergia tra il progetto Oceano e il Centro educativo post-scolastico, evidenziando un impegno congiunto per il benessere della comunità studentesca.

La partecipazione al mercatino è concepita per essere inclusiva, accogliendo sia chi desidera acquistare libri usati a condizioni vantaggiose, sia chi intende vendere i propri testi. Per i potenziali venditori, è richiesta la compilazione di un apposito modulo di adesione, facilmente reperibile sul sito web di Oasi Giovani. Come sottolineato dalla presidente Silvana Garello, l'iniziativa, pur svolgendosi nel pieno dell'estate, mira a fornire un servizio di fondamentale utilità per la preparazione al nuovo anno accademico, agendo efficacemente come tramite tra domanda e offerta di materiale didattico. Garello ha inoltre evidenziato che il progetto è "interamente autogestito dai partecipanti", con una chiara "finalità educativa di promuovere il riuso e la speranza che diventi una consuetudine apprezzata" dalla comunità locale.

Obiettivi e funzionamento del mercatino

Questa prima edizione del mercatino si distingue per la sua gestione diretta da parte dei partecipanti, un modello che ne rafforza il carattere comunitario e partecipativo. La finalità principale è la promozione attiva del riuso dei libri scolastici, un principio cardine che mira a diversi obiettivi. In primo luogo, l'iniziativa intende favorire una maggiore accessibilità ai testi scolastici per tutti gli studenti, riducendo le barriere economiche. In secondo luogo, si propone di sensibilizzare sia gli studenti che le loro famiglie sull'importanza cruciale del riutilizzo, contribuendo così in modo significativo alla riduzione dei costi solitamente sostenuti per l'acquisto di nuovi libri ogni anno.

Questo approccio non solo alleggerisce il carico finanziario delle famiglie, ma promuove anche una cultura di sostenibilità e condivisione.

Esempi di successo e benefici in altre realtà

Esperienze simili e di successo sono già consolidate in diverse altre città italiane, dimostrando la validità e l'efficacia di tali iniziative. A Reggio Emilia, ad esempio, il mercatino dei testi scolastici usati di Viacassoliuno rappresenta un modello virtuoso. Questo servizio è interamente gestito da un gruppo di giovani volontari, che con il loro impegno rendono possibile la vendita di libri a prezzi ridotti rispetto al costo di copertina. Il mercatino di Reggio Emilia è attivo per un periodo prolungato, da luglio a settembre, offrendo agli studenti l'opportunità di vendere e acquistare libri usati con condizioni agevolate.

In particolare, chi presenta un valore ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro può beneficiare di ulteriori sconti, rendendo i testi ancora più accessibili. Un aspetto distintivo di questa iniziativa è che consente agli studenti volontari di accumulare crediti formativi, valorizzando il loro impegno civico. Inoltre, i proventi generati dal mercatino vengono reinvestiti per sostenere progetti futuri legati all'istruzione e alle politiche giovanili, creando un circolo virtuoso di supporto alla comunità studentesca e al territorio.