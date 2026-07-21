Savina Neirotti è la nuova Presidente della Fondazione Unione Musicale di Torino, eletta all'unanimità dal consiglio direttivo. La sua nomina segue la recente scomparsa di Angelo Benessia, che ha precedentemente guidato l'istituzione. Nata nel 1971, Neirotti porta con sé oltre vent'anni di esperienza nella ideazione, sviluppo e direzione di programmi di alta formazione. Questi percorsi sono stati dedicati ad autori, registi, produttori e artisti, con l'obiettivo di promuovere la crescita professionale e favorire collaborazioni di respiro internazionale.

Laureata in Filosofia, Savina Neirotti ha completato il primo anno del Master in Estetica presso la University of Pennsylvania. La sua carriera professionale ha avuto inizio nell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, dove dal 1995 al 2001 è stata responsabile dell'ufficio stampa e ha curato le attività educational. Successivamente, ha ideato e diretto il TorinoFilmLab per il Museo Nazionale del Cinema, un programma oggi riconosciuto tra i principali a livello internazionale per lo sviluppo di sceneggiature e progetti cinematografici.

Il legame con l'Unione Musicale e la visione della Presidente

Il rapporto di Savina Neirotti con l'Unione Musicale risale alla seconda metà degli anni Novanta.

Dal 1995 al 1999 ha collaborato con la testata I Concerti dell'Unione Musicale e, dal 1999 al 2002, con Sistema Musica, seguendo da vicino le stagioni concertistiche e la vita musicale torinese. In merito al suo nuovo incarico, Neirotti ha dichiarato: "Ho accolto questo incarico perché riconosco in questa istituzione un'idea di cultura che sento profondamente mia: un luogo in cui artisti e pubblico si incontrano attraverso la musica e in cui la ricerca, il dialogo e la condivisione alimentano curiosità, conoscenza e senso di comunità. Inizio questo percorso con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità: custodire una storia importante e contribuire, insieme, a scriverne i prossimi capitoli".

La stagione 2026/2027 dell'Unione Musicale

L'Unione Musicale di Torino, fondazione impegnata nell'organizzazione di stagioni concertistiche e nella promozione della musica classica, presenta la sua stagione 2026/2027. Sotto la direzione artistica di Antonio Valentino, il programma vedrà la partecipazione di numerosi pianisti di fama internazionale. Tra questi figurano Arsenii Moon (vincitore del Concorso Busoni nel 2023), Fazil Say, Lucas e Arthur Jussen, Anna Vinnitskaya, Elisabeth Leonskaja e Julius Drake (in duo pianistico), Lilya Zilberstein, Emanuel Ax, Andras Schiff, Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi (in duo pianistico), Gabriela Montero, Bertrand Chamayou, Javier Perianes e Alexander Lonquich.

Un Festival dedicato a Beethoven si terrà a giugno al Teatro Vittoria, con i suoi trii affidati al Trio Debussy, al Trio di Parma e al Trio Joannes. Il cartellone include anche altri importanti artisti come Joshua Bell, il Quartetto Belcea, Patricia Kopatchinskaja, Giovanni Gnocchi e Tabea Zimmermann.