Il regista Mario Martone ha annunciato che il suo nuovo film, intitolato “Scherzetto”, sarà presentato fuori concorso alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’opera è ispirata all’omonimo romanzo di Domenico Starnone, edito da Einaudi.

Martone ha espresso il suo profondo legame con il materiale di partenza, dichiarando di essersi “innamorato del romanzo” fin dal titolo. Ha descritto la storia come un intreccio di “due personaggi agli estremi della vita, una situazione familiare spesso comica, un unico ambiente, e dei fantasmi”.

Il regista ha inoltre rivelato che, durante la lavorazione del film, si sono affacciati anche i suoi “fantasmi, difficili da tenere a bada”, che ha poi cercato di catturare con la macchina da presa.

Il cast di “Scherzetto” vanta nomi di spicco come Toni Servillo, affiancato da Lorenzo Perrotta, Serena Rossi, Leonardo Lidi, Gianluca Di Gennaro e con l’amichevole partecipazione di Giovanni Ludeno. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Mario Martone insieme a Ippolita di Majo.

Parlando dell’esperienza sul set, Martone ha sottolineato la particolare sfida affrontata da Toni Servillo: “non credo si sia trattato solo di interpretare un ruolo – è stata un’immersione in un campo incognito”. Ha evidenziato la dinamica imprevedibile generata dalla presenza di un bambino di cinque anni, che “ogni giorno avrebbe potuto dirci: ‘basta, mi sono stufato’ (è anche successo!)”.

Nonostante le difficoltà, il regista ha concluso con un senso di leggerezza per il lavoro compiuto: “Bene, alla fine l’abbiamo fatto, ora tutto sembra così leggero. Sembra”.

La trama e la produzione di “Scherzetto”

La sinossi di “Scherzetto” rivela una storia ambientata in una casa che il protagonista ha abitato da bambino e che ora non è più la sua, in una città che ha lasciato. Al centro della vicenda vi è la sfida tra un nonno e un nipotino. Il nonno, Daniele Mallarico, è un noto illustratore che ha superato i settant’anni e, ormai vedovo, vive da solo a Milano. Il nipote, di nome Mario, ha cinque anni ed è descritto come una “peste” estremamente intelligente, che parla “come un libro stampato”, conosce e spiega ogni cosa, suscitando l’orgoglio dei suoi genitori.

La produzione del film è stata curata da Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Lorenza Stella, Luciano Stella e Mauro Luchetti per Mad Entertainment con Rai Cinema. Hanno contribuito anche Francesco Grisi e Giorgia Priolo per EDI Effetti Digitali Italiani, e Roberto Sessa per Picomedia. Le vendite internazionali sono gestite da Rai Cinema International Distribution, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution.

La partecipazione alla Mostra di Venezia

La 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, vedrà “Scherzetto” di Mario Martone tra i film presentati fuori concorso. Il direttore artistico della manifestazione, Barbera, ha incluso l’opera di Martone nell’elenco delle produzioni italiane fuori concorso, insieme a “Nessun dolore” di Gianni Amelio. Questa partecipazione sottolinea la presenza significativa del cinema italiano anche nelle sezioni non competitive del prestigioso evento.