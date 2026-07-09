Un grave lutto ha colpito il mondo della musica: è morta la celebre cantante britannica Bonnie Tyler, all’anagrafe Gaynor Hopkins, all'età di 75 anni. La notizia del suo decesso, avvenuto la notte dell'8 luglio 2026 in un ospedale di Faro, in Portogallo, è stata diffusa il 9 luglio dal suo staff. L'artista era ricoverata da maggio a seguito di un'operazione d'urgenza per una perforazione intestinale e, sebbene fosse uscita da un coma indotto, le sue condizioni erano rimaste gravissime, portandola a spirare inaspettatamente a causa della malattia per la quale era in cura.

Tutti i concerti precedentemente programmati erano stati annullati.

Nata nel 1951 a Skewen, in Galles, Bonnie Tyler ha conquistato la fama internazionale a partire dagli anni '70. La sua voce inconfondibile, roca e potente, divenne il suo tratto distintivo. Brani come “It’s a Heartache” le valsero il primo riconoscimento mondiale, ma fu con la power ballad “Total Eclipse of the Heart” che, nel 1983, raggiunse l'apice del successo, scalando le classifiche globali e consacrandola come una vera icona del pop rock.

Il ricovero e le cause del decesso

Il ricovero di Bonnie Tyler in Portogallo risaliva a maggio 2026, quando fu sottoposta a un delicato intervento chirurgico d'urgenza per una perforazione intestinale.

Dopo l'operazione, i medici decisero di indurre un coma farmacologico per favorire il recupero. A giugno, la cantante era uscita dal coma, ma le sue condizioni rimanevano estremamente critiche, con la necessità di permanere in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi del team medico, la malattia ha avuto un epilogo fatale, portando alla sua scomparsa. Tutti gli impegni concertistici previsti per l'estate erano stati, di conseguenza, cancellati.

L'eredità artistica di un'icona

La carriera di Gaynor Hopkins, in arte Bonnie Tyler, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. Originaria del Galles, la sua ascesa alla notorietà iniziò con il successo di “It’s a Heartache” alla fine degli anni settanta.

Tuttavia, fu il trionfo mondiale di “Total Eclipse of the Heart” nel 1983 a cementare il suo status di leggenda del pop rock, grazie alla sua voce graffiante e al suo carisma unico. L'artista è rimasta attiva fino agli ultimi anni, con tour programmati in Germania, Austria e la partecipazione a un festival estivo nel Regno Unito, tutti poi annullati a causa della sua malattia.

La notizia della sua morte ha generato un'ondata di cordoglio e commozione a livello globale. Il governo locale di Cardiff l'ha definita un'«icona musicale del Galles», riconoscendo il suo contributo straordinario. Bonnie Tyler rimarrà nella memoria collettiva per la sua voce distintiva e per brani che continuano a evocare emozione e potenza scenica, testimoniando un lascito artistico di grande valore.