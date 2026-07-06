È morto a 82 anni Fausto Delle Chiaie, riconosciuto come il primo street artist di Roma. L’artista ha rivoluzionato il concetto di arte, portandola fuori dai musei e rendendola accessibile nelle strade della capitale, dove ha coinvolto e incuriosito migliaia di passanti.

Nato a Roma, Delle Chiaie si formò alla Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti. Negli anni Settanta, dopo aver esplorato le suggestioni della Pop Art, dell’Informale e dell’Arte Povera, sviluppò una pratica artistica profondamente autonoma, basata sulla presenza quotidiana e diretta nello spazio pubblico.

Per decenni, la sua peculiare pratica, denominata "Infrazione", consisteva nell’offrire le proprie opere direttamente a terra, per strada. Luoghi iconici come Via dei Cappellari, Piazza Augusto Imperatore e il Pincio divennero i suoi teatri d’elezione. Il critico Achille Bonito Oliva riconobbe in lui la capacità di creare "una democrazia dello sguardo".

Il Manifesto Infrazionista e l'arte come esperienza condivisa

Nel 1986, Delle Chiaie formalizzò la sua visione con il Manifesto Infrazionista, coniando il concetto di "infra-azione". Questa pratica prevedeva il collocamento di opere nello spazio pubblico o in luoghi d’arte, per poi allontanarsene, lasciandole vivere autonomamente e trasformarsi in un’esperienza condivisa, responsabilità dello sguardo altrui.

Riconoscimenti istituzionali e la Legge Bacchelli

Nonostante il suo approccio anticonvenzionale, Delle Chiaie espose le sue opere in Italia e all’estero, toccando città come Bruxelles, Anversa e Limerick. Partecipò a importanti eventi come la collettiva "Scala Mercalli" all’Auditorium di Roma nel 2008 e fu presente al Castello di Rivara nello stesso anno. Il suo museo informale a cielo aperto, composto da installazioni mutevoli con oggetti abbandonati, cambiò sede più volte, mantenendo sempre la sua natura nomade e inclusiva. Nel 2018, il MACRO di Roma lo invitò a partecipare al progetto "Il museo a cielo aperto" per Macro Asilo, e nello stesso anno pubblicò l’autobiografia artistica "Fuori catalogo".

Un significativo riconoscimento arrivò con l’ingresso di una sua opera sul distanziamento sociale nella Collezione Farnesina, che l’artista commentò con ironia: "Alla fine mi hanno appeso". Nel 2021, una petizione promossa dallo scrittore Pino Giannini raccolse oltre 27mila firme per la concessione della Legge Bacchelli, un vitalizio per cittadini illustri in stato di necessità. Nel luglio 2023, il Consiglio dei Ministri gli riconobbe ufficialmente tale beneficio.

L'eredità di un innovatore e la sua memoria

La scomparsa di Delle Chiaie ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e la vasta comunità di cittadini che lo seguivano. Andrea Bottai, suo stretto collaboratore, lo ha ricordato come un artista capace di "intrattenere e irretire migliaia di passanti di ogni età", affrontando temi importanti con una pennellata apparentemente semplice.

Bruno Pellegrino ha evidenziato le sue "installazioni mutevoli", che hanno scandito per anni la vita culturale romana. Delle Chiaie ha lasciato la compagna Noreen e un’eredità artistica che ha saputo raccontare la città e la vita in modo unico.

La sua vicenda artistica e umana fu anche oggetto di produzioni cinematografiche negli anni Duemila, tra cui i documentari "Robaccia Rubbish" e "Il museo chiude quando l’autore è stanco". Domenico Iannacone gli dedicò due intensi ritratti televisivi su Rai 3, contribuendo a far conoscere la sua figura a un pubblico più ampio.