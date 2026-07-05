Tiziana Aristarco, figura di spicco e tra le più riconosciute della fiction televisiva italiana, si è spenta a Roma all’età di sessantasei anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960, figlia del celebre critico cinematografico Guido Aristarco, ha lasciato un’impronta indelebile in quasi quarant’anni di televisione pubblica, contribuendo in modo decisivo alla costruzione e all’evoluzione del linguaggio della serialità Rai. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di profonda commozione nel mondo dello spettacolo, con numerosi messaggi di cordoglio, tra cui spiccano quelli particolarmente sentiti delle attrici Serena Rossi e Serena Autieri.

Una carriera tra innovazione e grandi successi

La lunga e prolifica carriera di Aristarco ebbe inizio nel 1978, quando entrò in Rai come aiuto regista, dopo aver completato un periodo di formazione significativo tra Genova e Torino. Nei suoi primi anni professionali, collaborò attivamente con alcuni dei principali autori e registi della televisione italiana, muovendo i primi passi in ambiti diversi, dai varietà ai programmi di approfondimento. Tra i suoi primi lavori figurano esperienze in trasmissioni iconiche come ‘Domenica In’ e nel programma ‘Dentro la giustizia’, che le permisero di acquisire una solida esperienza nel panorama televisivo.

La vera svolta professionale si concretizzò alla fine degli anni Novanta, con il suo ingresso nel dinamico e in espansione mondo della fiction.

Qui, Tiziana Aristarco si affermò rapidamente come una figura chiave, dirigendo numerosi episodi di serie che hanno segnato un’epoca e conquistato il grande pubblico. Tra queste, spiccano l’iconica ‘Un medico in famiglia’ e la seguitissima ‘Provaci ancora prof!’. Il suo talento e la sua visione si espressero anche in altre produzioni di notevole successo, come ‘Fuoriclasse’, ‘Come fai sbagli’, ‘Compagni di scuola’ e ‘Raccontami’, dimostrando una straordinaria versatilità e una profonda capacità di cogliere le sfumature del racconto televisivo.

Il trionfo di ‘Mina Settembre’ e il commosso ricordo degli artisti

Uno dei suoi successi più recenti e acclamati fu la direzione della serie ‘Mina Settembre’, tratta dai popolari racconti di Maurizio de Giovanni.

Dal 2021, questa produzione ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di regista di punta nella nuova stagione della fiction Rai contemporanea, riscuotendo un vasto consenso di pubblico e critica. Serena Rossi, protagonista indiscussa della serie, ha espresso un dolore profondo e sincero, ricordando Aristarco non solo come una professionista straordinaria e sempre alla ricerca di verità e bellezza, ma come “una guida, un porto sicuro”, parole che ne sottolineano il ruolo fondamentale anche sul piano umano.

Anche Serena Autieri ha voluto rendere omaggio alla regista, esprimendo il suo dolore e sottolineando l’impatto significativo che Tiziana Aristarco ha avuto, sia sul set che nella vita personale, su coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Accanto alla sua brillante carriera professionale, Aristarco era sposata con il collega regista Riccardo Donna e lascia due figli, a cui va il pensiero commosso di molti.

L'eredità di una figura chiave della serialità Rai

Tiziana Aristarco ha rappresentato un pilastro fondamentale per la televisione italiana, distinguendosi per la sua innata capacità di innovare il linguaggio della fiction e di guidare con sensibilità, competenza e una visione chiara innumerevoli progetti di successo. Il suo contributo ha segnato profondamente la serialità Rai, lasciando un’eredità duratura e significativa non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano, plasmando generazioni di spettatori e professionisti del settore. Il suo ricordo resterà vivo come esempio di dedizione e eccellenza nel panorama televisivo nazionale.