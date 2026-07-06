La Biennale di Venezia ha espresso cordoglio per la scomparsa di Yervant Gianikian, maestro del cinema sperimentale. Gianikian si è distinto per il suo approccio unico all’immagine e al linguaggio filmico, collaborando con Angela Ricci Lucchi fino al 2018. Insieme, nel 2015, hanno ricevuto il Leone d’Oro alla Biennale Arte per il Padiglione dell’Armenia. La sua attività è stata legata alla Biennale, con partecipazioni a diverse edizioni della Biennale Arte e alla Biennale Cinema dal 1976 al 2025. Con Ricci Lucchi, Gianikian ha creato film rifilmando materiali di repertorio, isolando dettagli, colorando le superfici e rallentando la velocità delle pellicole, focalizzandosi sul "volto delle cose".

Il metodo Gianikian-Ricci Lucchi e l'eredità artistica

Le opere di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi rappresentano una ricerca profonda sull'immagine e sulla memoria. Dopo la morte di Ricci Lucchi, la Biennale Cinema ha presentato i tre capitoli de "I diari di Angela – Noi due cineasti" (2018, 2019 e 2025), testimoniando il valore della loro collaborazione e l'importanza del recupero di materiali storici.

Nel dicembre scorso, Gianikian aveva pubblicato sulla rivista "La Biennale di Venezia" il suo ultimo saggio, “Applicazioni”. In esso, descriveva la loro attività come "un lavoro maniacale di rapina", focalizzato sul "volto delle cose" e su ciò che sfugge. Questa visione ha influenzato una generazione di artisti e cineasti, promuovendo un approccio analitico e manuale alle immagini.

La scomparsa di Gianikian lascia un profondo senso di perdita nel mondo della cultura, che ne riconosce il ruolo di innovatore e sperimentatore internazionale.

Yervant Gianikian ha lasciato un segno indelebile nella ricerca cinematografica e nelle arti visive. La sua presenza pluridecennale alla Biennale lo ha reso una voce originale. Le opere con Angela Ricci Lucchi sono considerate capisaldi dell’avanguardia europea nella riflessione sul documento, sulla memoria visiva e sulla sperimentazione. Il suo lascito è centrale per l’immagine contemporanea.