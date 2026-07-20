La XXVI edizione del Premio Lettera d’Amore a Torrevecchia Teatina (Chieti) ha premiato un’opera originale: uno scontrino di cassa lungo dieci metri, trasformato in lettera d’amore dal regista e sceneggiatore Pier Lorenzo Pisano. Il concorso, riferimento epistolare, ha visto ampia partecipazione, con testi giudicati dalla giuria di “altissimo valore letterario”.

Pisano ha ottenuto il premio originalità, riconosciuto come “primus inter pares”. I vincitori ex aequo dell’edizione 2026 sono Giovanna Albi, Alessandro Basciani, Paolo Borsoni, Rosmunda D’Amico, Angelo Gaccione, Stefania Greco, Maria Ines Heidenreich, Martina Sbraccia e Vincenzo Trama.

Un premio alla memoria è stato conferito a Plinio Perilli. La giuria, presieduta da Arnaldo Colasanti, ha assegnato venti premi speciali e ventuno segnalazioni.

Il rilancio del genere epistolare e il Festival

Il Premio Lettera d’Amore si evolve da competizione a rassegna culturale, valorizzando un genere letterario antico. Massimo Pamio, ideatore e fondatore con Giuseppina Verdoliva, ha sottolineato come il Premio “rilancia il genere come pratica di elaborazione del sentimento”. La cerimonia di premiazione è in programma sabato 8 agosto 2026, durante la Festa della Lettera d’Amore (5-9 agosto). L’evento, patrocinato da Regione Abruzzo, Ministero della Cultura e Comune di Torrevecchia Teatina, include mostre, concerti, spettacoli e presentazioni libri.

Il Museo della Lettera d’Amore e l'impatto culturale

Fulcro della manifestazione è il Museo della Lettera d’Amore, ospitato nel settecentesco Palazzo Valignani. Il museo custodisce oltre 25.000 lettere, promuovendo la scrittura epistolare. L’iniziativa è coordinata dall’associazione AbruzziAMOci e dal Museo.

Il Love Letter Festival, internazionale, celebra oltre venticinque anni a Torrevecchia Teatina. La XXVI edizione si svolge tra Parco della Gioventù San Karol e Palazzo Valignani, con concerti, incontri, esposizioni d’arte e premi collaterali (Federico Valignani, Gentilezza). La cerimonia del Premio Lettera d’Amore si terrà venerdì 8 agosto 2026 alle ore 21 presso il Parco della Gioventù San Karol.

Il festival, gratuito, rende il borgo un riferimento per la riscoperta della scrittura epistolare amorosa. Torrevecchia Teatina è facilmente raggiungibile. Giurati Tonita Di Nisio e Lucilla Sergiacomo hanno evidenziato come Premio e Museo siano simboli di una comunità che valorizza amore, dedizione e rispetto, diffondendo serenità.