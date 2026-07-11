La Biennale di Venezia ha dichiarato di essere in attesa di una nota tecnica formale dall’European Education and Culture Executive Agency (EACEA), l’agenzia dell’Unione europea responsabile della gestione dei fondi per eventi culturali. L’11 luglio 2026, la Fondazione ha specificato di aver risposto entro i termini a tutte le richieste contenute nella terza lettera ricevuta dall’EACEA in merito al contributo europeo per l’edizione in corso. La Biennale intende “far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti” e ha sottolineato che i programmi interessati proseguono regolarmente, essendo solo marginalmente co-finanziati dal contributo sopracitato.

La vicenda ha avuto origine da comunicazioni informali diffuse su X, attribuite a “autorità politiche” e non a quelle tecniche preposte, evidenziando una procedura formale ancora in corso. Al centro dell’attenzione vi è la correttezza amministrativa delle risposte della Fondazione e la volontà di tutelare la propria posizione in un contesto di risonanza internazionale.

Finanziamento UE e partecipazione russa: l'origine della controversia

La complessità del caso si è sviluppata a partire dal 7 maggio 2026, quando la Commissione europea, tramite il portavoce Thomas Regnier, aveva ribadito l’attesa di una risposta formale dalla Biennale a una lettera inviata il 10 aprile. Il nodo centrale è la partecipazione della Federazione Russa all’evento e la sua potenziale incompatibilità con il contratto di finanziamento comunitario, del valore di due milioni di euro.

La Commissione aveva chiarito che “senza una risposta soddisfacente, si valuterà se sospendere o terminare il contratto”, precisando che nessun fondo era stato ancora erogato e non lo sarebbe stato “fino a che non riceveremo adeguate rassicurazioni”.

Una seconda lettera, datata 30 aprile, ha sollevato due contestazioni principali: la possibile erogazione di un beneficio finanziario indiretto alla delegazione russa e la fornitura di servizi alla stessa senza esplicita esenzione dalle regole sanzionatorie europee, disposizioni applicate nell’ambito delle sanzioni contro la Russia. A Venezia, la presentazione riservata del padiglione russo è stata accompagnata da proteste esterne, mentre la curatrice Anastasia Karneeva ha ringraziato pubblicamente la Biennale per la sua apertura a tutti i paesi.

La Biennale: contesto e controlli internazionali

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, è tra le più antiche e prestigiose istituzioni culturali internazionali. Strutturata come Fondazione di diritto pubblico, ha sempre promosso il dialogo interculturale, ma è soggetta a rigorosi controlli da parte dei suoi principali finanziatori, inclusi il Ministero della Cultura italiano e le istituzioni dell’Unione europea. La sua politica di apertura l’ha spesso portata a confrontarsi con tematiche politico-diplomatiche, specialmente nell’ammissione e nella rappresentanza di paesi soggetti a controversie internazionali, come nel caso attuale.

I contributi europei, sebbene rappresentino una quota minoritaria rispetto al bilancio complessivo, sono cruciali nell’ambito di progetti specifici ed eventi co-finanziati, sottoposti a rigorosi processi di verifica e trasparenza.

La prosecuzione dei programmi artistici, anche in presenza di contenziosi amministrativi, rientra nella prassi delle grandi istituzioni culturali, in attesa della definizione formale di ogni procedura da parte delle autorità europee preposte.