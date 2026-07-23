Il celebre regista e produttore cinematografico statunitense Martin Scorsese ha scelto ancora una volta Matera come suggestiva location per le riprese della terza stagione di “The Saints”. Questa acclamata docuserie ha già conquistato il primato di più vista nella storia della piattaforma americana Fox Nation, confermando il suo grande successo. I nuovi episodi, interamente dedicati alle figure di San Nicola, San Cristoforo e Sant’Agostino, hanno preso il via nella città dei Sassi il 23 luglio 2026 e si protrarranno fino al 30 luglio. Le riprese interesseranno i suggestivi Rioni Sassi e il cuore del centro storico, toccando luoghi emblematici come Piazza Duomo, via Fiorentini, via Madonna delle Virtù e il rione Malve.

Per Matera, questa scelta rappresenta un'ulteriore e significativa conferma del suo ruolo di location cinematografica di rilievo internazionale, grazie ai suoi paesaggi unici e alla capacità di evocare epoche e atmosfere diverse, attirando costantemente produzioni di alto profilo.

La docuserie “The Saints”: successo e nuovi protagonisti

La docuserie “The Saints”, ideata e presentata dallo stesso Martin Scorsese e prodotta da Lupin Film, è giunta alla sua terza attesissima stagione. Il successo della serie è stato straordinario, con la seconda stagione che ha già stabilito un record, diventando la più vista nella storia di Fox Nation.

Questi nuovi capitoli si focalizzano intensamente sulle vite di San Nicola, San Cristoforo e Sant’Agostino.

Tre figure centrali della cristianità le cui esistenze vengono esplorate attraverso narrazioni filmiche che combinano una rigorosa compattezza biografica con ambientazioni profondamente evocative. La scelta di Matera, con la sua inconfondibile atmosfera, rafforza ulteriormente la dimensione visiva e storica di questi racconti sacri, conferendo loro un impatto unico.

Matera: un set d’eccellenza per produzioni globali

Matera consolida la sua posizione di rilievo nel panorama internazionale del cinema e della serialità. I suoi iconici Sassi e il centro storico costituiscono una scenografia naturale di rara bellezza, capace di evocare con autenticità epoche e narrazioni diverse, dalle storie sacre a quelle letterarie.

Il cronoprogramma delle riprese della terza stagione di “The Saints” evidenzia un impegno produttivo significativo. La lavorazione complessiva ha avuto inizio il 22 giugno 2026 e si concluderà il 29 luglio. In Basilicata, e specificamente a Matera, le riprese si svolgono per nove giorni, impiegando una troupe di novantaquattro professionisti, tra cui quindici internazionali. Parallelamente, la città di Roma ospita ventiquattro giorni di riprese con la medesima troupe.

Questi dati confermano un investimento notevole in termini di presenza sul territorio e di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della città. Le riprese a Matera, concentrate tra il 23 e il 30 luglio, si inseriscono in un arco temporale più ampio che copre l'intera produzione di cinque settimane e mezzo, includendo anche le fasi di lavorazione a Roma.

La città dei Sassi continua così a imporsi come un punto di riferimento attrattivo per le produzioni cinematografiche internazionali, grazie alla sua capacità di unire suggestioni visive, autenticità paesaggistica e un forte appeal culturale.