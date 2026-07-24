Il Comic-Con di San Diego è stato teatro di un’apparizione a sorpresa di Johnny Depp, che ha vestito i panni di Ebenezer Scrooge per presentare il trailer internazionale di "Scrooge e gli spiriti del Natale". Questo nuovo adattamento cinematografico del classico "Canto di Natale" di Charles Dickens, diretto da Ti West, segna un momento cruciale nella carriera di Depp: il suo ritorno come protagonista in una produzione hollywoodiana di rilievo, dopo anni di assenza dovuti alla lunga battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard. L’atteso film arriverà nelle sale italiane il 12 novembre 2026, anticipando di un giorno la distribuzione statunitense.

La presentazione ha rivelato un Depp completamente trasformato nel celebre avaro banchiere, suggerendo un’interpretazione che promette un tono più cupo rispetto alle precedenti trasposizioni del racconto.

I primi fotogrammi del trailer mostrano Depp camminare rapidamente in una strada innevata, incarnando l’iconico Scrooge. Una didascalia sullo schermo sottolinea l’importanza di questo ritorno: “È stato Jack Sparrow, Edward Mani di forbice e il Cappellaio Matto. A novembre, il maestro dei mille volti ritorna, Johnny Depp è Scrooge. Per cambiare il suo futuro, dovrà rivivere il suo passato”. Il cast stellare include nomi di spicco come Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Dopo "Scrooge", l’attore sarà nuovamente sul grande schermo nel 2027 con il thriller d’azione "Day Drinker" di Marc Webb, al fianco di Madelyn Cline e Penélope Cruz.

Un classico senza tempo: la nuova interpretazione di Ti West

Pubblicato nel 1843, il "Canto di Natale" di Charles Dickens è diventato uno dei testi più adattati nella storia della cultura, ispirando innumerevoli trasposizioni teatrali, radiofoniche, televisive e cinematografiche. La versione di Ti West, regista noto per il suo lavoro nel genere horror, si propone di offrire una lettura più oscura e introspettiva della storia originale. Le prime immagini suggeriscono un approccio visivo che non si limita alla fedeltà narrativa, ma omaggia anche la carriera di Johnny Depp: un’inquadratura specifica sembra richiamare "Nightmare", uno dei film che lo ha reso celebre al grande pubblico.

La lunga storia delle trasposizioni include pellicole mute dei primi del Novecento, classici come "Scrooge" (1935) e "A Christmas Carol" (1938), e interpretazioni memorabili quali "Lo schiavo dell’oro" (1951) e "La più bella storia di Dickens" (1970). Non mancano le commedie, come "S.O.S. fantasmi" con Bill Murray (1988), e le versioni animate, inclusa quella in motion-capture di Robert Zemeckis con Jim Carrey (2009). Più recentemente, si ricordano "Spirited – La magia del Natale" (2022) e l’animazione Netflix dello stesso anno. L’arrivo di Ti West e Johnny Depp si inserisce in questa ricca tradizione, proponendo uno sguardo rinnovato sul personaggio di Ebenezer Scrooge.

Il significativo ritorno di Johnny Depp e il cast stellare

Questa produzione rappresenta un momento di grande rilevanza per la carriera di Johnny Depp, che torna a ricoprire un ruolo da protagonista dopo un periodo di allontanamento dai riflettori. Il film, sostenuto da una major hollywoodiana e distribuito in Italia da Eagle Pictures, mira a sfruttare la popolarità dell’attore per coinvolgere un pubblico ampio e ravvivare l’interesse per i grandi classici della letteratura inglese. Il regista Ti West ha dichiarato l’intenzione di preservare l’essenza del racconto dickensiano, pur introducendo una rilettura personale e moderna dei temi centrali della redenzione e del confronto con il proprio passato.

L’eccezionale ensemble di interpreti, che annovera volti noti come Rupert Grint (dalla saga di Harry Potter), Ian McKellen e Daisy Ridley, sottolinea l’ambizione internazionale del progetto. L’uscita nelle sale a novembre è strategicamente pensata per il periodo natalizio, consolidando la consuetudine di vedere il "Canto di Natale" protagonista sul grande schermo durante le festività.